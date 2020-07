Khởi tố 6 kẻ đưa người Trung Quốc vào Quảng Ninh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 người ở thành phố Móng Cái do có hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tống đạt lệnh bắt giam đối tượng của vụ án.

Nhóm người bị khởi tố gồm: Voòng A Sủi (SN 1997) và Voòng A Hây (SN 1999) - là em ruột của Sủi; Nình Văn Xuân (SN 2002), Phùn Quay Phóng (SN 1998), Phùn Văn Dũng (SN 2001), cùng trú xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Lỷ A Tằng (SN 1995), trú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận đã móc nối với một người Trung Quốc tên A Lùng qua Wechat thống nhất đưa những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đông Hưng (Trung Quốc) đến thành phố Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam) bằng bè xốp vượt sông biên giới mốc 1355 và dùng xe máy đưa về trung tâm thành phố và nội địa của Việt Nam.

Mỗi vụ trót lọt, A Lùng trả tiền công cho nhóm của Sủi là 4.000 nhân dân tệ/1 người nhập cảnh. Ngày 10/6, nhóm của Sủi đón 4 người Trung Quốc, khi đang di chuyển thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Trước đó, nhóm đã đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.