Khởi tố 4 người cho vay lãi nặng rồi đánh đập, cướp tiền của con nợ

(VTC News) -

Tối 30/11, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt giam 4 bị can hoạt động tín dụng đen để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 người đánh đập, uy hiếp con nợ vay tín dụng đen.

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Đức Thắng (33 tuổi, trú tại TP Hải Phòng), Tạ Văn Thiệp (26 tuổi, thường trú tại TP Hải Phòng), Nguyễn Thanh Hồng còn gọi là Hồng đen (38 tuổi, thường trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) và Phạm Mạnh Tuấn (29 tuổi, thường trú tại tỉnh Nam Định).

Khuya 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm người đang đánh đập, đe doạ, uy hiếp, cướp tiền của một phụ nữ tại một quán nước giải khát ở khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, khống chế bắt quả tang nhóm người và thu giữ một số vật chứng liên quan.

Nạn nhân bị nhóm người hoạt động tín dụng đen khống chế đánh đập, đe doạ, uy hiếp cướp tiền là chị P.T.T. (45 tuổi, thường trú tại khu Phú Gia 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Khám xét nơi ở của Hồng, Tuấn và tiệm cầm đồ "Thắng 15" tại tổ 7, khu phố 4C, phường Trảng Dài (nơi Thắng và Thiệp đang ở), lực lượng phá án phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Qua tài liệu thu thập ban đầu, công an phát hiện nhóm người trên đã cho nhiều nạn nhân vay tiền với lãi suất rất cao.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị của Công an TP.HCM đã tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm "núp bóng" các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật "cho vay lãi nặng" và các hoạt động đòi nợ… có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công an TP.HCM đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng; khởi tố 81 vụ án với 217 bị can là các đối tượng thu hồi nợ về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Cưỡng đoạt tài sản" thông qua phương thức đòi nợ kiểu đe dọa, khủng bố, tung tin sai sự thật; xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ với 29 đối tượng.