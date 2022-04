Khởi tố 4 kẻ ép con nợ vào nhà nghỉ để đòi tiền

(VTC News) -

Ngày 13/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hoàng Anh (SN 2002, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), Đặng Đình Bảy (SN 2005), Tạ Viết Hoàng (SN 2000, trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Vũ Thị Quỳnh Phương (SN 2004, trú tại xã Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để điều tra hành vi "Giữ người trái pháp luật".

Theo cơ quan công an, anh N.V.C (SN 1987, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) nợ của Phạm Hoàng Anh 7 triệu đồng. Nhiều lần Hoàng Anh yêu cầu anh C. trả nợ nhưng không được.

2 trong số 4 bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 21/3, anh C. cùng bạn đi hát karaoke ở thôn Đồng Mít (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) thì gặp nhóm của Hoàng Anh cũng đi hát tại quán. Hoàng Anh gọi anh C. ra trước cửa quán karaoke nói chuyện và yêu cầu trả tiền. Do vẫn chưa có tiền trả nên anh C nói sẽ đi vay tiền bạn để trả Hoàng Anh. Sau đó, Hoàng Anh cùng Bảy chở anh C đi vay tiền nhưng anh C không vay.

Lúc này, Hoàng Anh cùng Bảy ép anh C về một nhà nghỉ ở thôn Đồng Mít rồi gọi thêm Tạ Viết Hoàng và Vũ Thị Quỳnh Phương trông giữ, không cho anh C về.

Đến khoảng 10h30 ngày 22/3, Công an xã Đồng Tâm nhận được tin báo vụ việc trên nên nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.