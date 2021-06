Khởi tố 4 giám đốc tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép

(VTC News) -

Chiều 17/6, quá trính mở rộng điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” dưới vỏ bọc “chuyên gia”, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 4 bị can.

Cơ quan tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Thanh Sơn.

Các bị can gồm Võ Tấn Cường (33 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, là Giám đốc Công ty TNHH Kuvarose), Trần Thanh Sơn (32 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Stad), Đỗ Văn Hoạt (29 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Tin học An Nhiên) và Nguyễn Trung Thu (38 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Tour & Media).

Cả 4 bị can này đã đứng ra ký bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo diện “chuyên gia” mặc dù các công ty này không có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Sơn và Võ Tấn Cường để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.

Đối với 2 bị can Đỗ Văn Hoạt và Nguyễn Trung Thu, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì đã đầu thú, hợp tác khai báo rõ ràng.

Bị can Võ Tấn Cường.

Trước đó, VTC News đưa tin, ngày 28/5, Cơ quan An ninh Điều tra công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Thảo Ly (26 tuổi, tạm trú đường Trần Văn Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Phạm Thị Phúc (25 tuổi, tạm trú đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Đồng thời lực lượng công an cũng khám xét nơi ở của Ly và Phúc, thu giữ các tài liệu liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, công việc của Ly, Phúc là làm hồ sơ, giấy tờ xin cấp thị thực nhập cảnh cho người Hàn Quốc và kiểm tra, hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh của các công ty bảo lãnh.

Mặc dù biết 12 người Hàn Quốc cư trú tại The Point Villa do một công ty chuyển hồ sơ sang không làm việc cho các công ty bảo lãnh nhưng Ly và Phúc vẫn tiếp nhận, hướng dẫn Tô My Hồng Oanh (bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố trước đó) chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để xin cấp thị thực nhập cảnh cho 12 người Hàn Quốc này theo dạng “chuyên gia”. Kết quả là số người nói trên đã được nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 26/2.