Bắt nữ giám đốc giúp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dưới vỏ ‘chuyên gia’

(VTC News) -

Ngày 11/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Nguyễn Thị Kim Anh (42 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) và Jiang Fei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” dưới danh nghĩa chuyên gia.

Theo tài liệu điều tra, do có thời gian lao động tại Đài Loan, Nguyễn Thị Kim Anh quen biết với nhiều người Trung Quốc, trong đó có Jiang Fei.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh.

Khi về Việt Nam, Anh được yêu cầu đại diện pháp lý để đứng ra thành lập Công ty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam Boviet với mức lương 12 triệu đồng/tháng, chức danh giám đốc và ra Đà Nẵng làm việc.

Từ tháng 9/2019, công ty này bắt đầu hoạt động nhưng không có trụ sở và không kinh doanh. Đến tháng 3/2021, Jiang Fei nhờ Anh sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để bảo lãnh cho người bạn tên Wang Xu vào Đà Nẵng dưới danh nghĩa chuyên gia.

Nhiệm vụ của Anh là giúp hoàn tất hồ sơ, giao cho 1 công ty dịch vụ để Wang Xu nhập cảnh Việt Nam với giá hơn 60 triệu đồng.

Thực chất của việc làm này là để Wang Xu được nhập cảnh Việt Nam hợp pháp, sau đó sẽ làm việc cho Jiang Fei.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để phục vụ quá trình đấu tranh, làm rõ vụ việc.