Khởi tố 2 cha con vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận do người 16 tuổi điều khiển

Chiều ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối ông Nguyễn Chơn Tiên (41 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với N.C.H (16 tuổi, con trai bị can Nguyễn Chơn Tiên) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: B.H)

Cả hai cha con ông Nguyễn Chơn Tiên đều được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như tin đã đưa, lúc 6h34 phút ngày 2/9, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển số 60A - 668.00 với 5 xe máy, khiến nhiều người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện .

Qua điều tra, chiếc xe gây tai nạn thuộc sở hữu của ông Nguyễn Chơn Tiên. Trong quá trình lái xe trên Quốc lộ 1 hướng Đồng Nai - Ninh Thuận, khi tới địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do mệt mỏi nên ông Tiên đã giao xe ô tô cho con trai là N.C.H, 16 tuổi điều khiển, dù H. không có giấy phép lái xe ô tô. Khi H. lái xe được khoảng 5 km thì đã tông vào một số xe máy đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.