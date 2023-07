Khởi tố 13 bị can vụ hai anh em ruột bị truy sát dẫn tới tử vong ở Hải Phòng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố 13 bị can về tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" liên quan vụ hai anh em ruột ở xã An Sơn (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) bị truy sát trên đường đi làm về dẫn tới tử vong xảy ra hơn 1 tháng trước.

Ba bị can bị truy nã. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong đó, 11 bị can bị khởi tố về tội "Giết người" gồm: Vũ Xuân Thắng (SN 2005), Đỗ Anh Tú (SN 2004), Nguyễn Mạnh Dương (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2006), Đỗ Khánh Hòa (SN 2006), Nguyễn Văn Tuyên (SN 2006), Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008), Lê Đình Cương (SN 2002, cùng thường trú tại huyện Thủy Nguyên); Đỗ Việt Anh (SN 2005), Nguyễn Văn Đức (SN 2005, cùng thường trú tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

2 bị can bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" gồm: Phạm Huy Hoàng (SN 2003) và Tô Thành Đạt (SN 2003, cùng thường trú tại thị xã Kinh Môn).

Liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan công an đã khởi tố vụ án giết người và bắt 9 đối tượng liên quan. Cơ quan công an quyết định truy nã 4 bị can: Nguyễn Văn Đức, Lê Đình Cương, Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt. Ngày 28/7, Lê Đình Cương ra đầu thú.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h20 ngày 19/6, tại đường liên xã đoạn qua xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Hai nạn nhân là P.V.T (SN 2007) và em ruột P.V.T (SN 2008, cùng trú tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên). Hai anh em đi xe mô tô nhãn hiệu Wave màu sơn xanh mang biển số 15G1-902.xx di chuyển theo hướng từ cầu Dinh về hướng cây xăng Tân Thanh (xã Quảng Thanh), tự đâm vào gốc cây sát lề đường bên phải, tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Kết quả xác minh, rà soát hiện trường, Cơ quan công an xác định, khoảng 1h50 cùng ngày, do mâu thuẫn từ trước, hai anh em T. bị một nhóm người sử dụng hung khí (dao, tuyp sắt) đuổi chém từ khu vực Cầu Dinh (thuộc xã An Sơn) đến khu vực cầu Hoàn Ngọc (thuộc xã Quảng Thanh) thì hai anh em mất kiểm soát đâm vào gốc cây ven đường dẫn đến thiệt mạng.

Các đối tượng sau đó bỏ chạy và vứt hung khí xuống đường. Quá trình điều tra, Cơ quan công an thu giữ 2 tuýp sắt, 3 xe mô tô nhãn hiệu Wave, Air Blade, SH.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án và vận động gia đình đưa Đức, Hoàng, Đạt ra đầu thủ.

Nguyễn Huệ