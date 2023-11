Khởi tố 11 thanh niên chém 3 người bị thương ở An Giang

(VTC News) -

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 11 bị can (thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện Thoại Sơn) về tội Cố ý gây thương tích.

11 bị can này gồm: Cao Minh Hiếu, SN 1990; Ngô Minh Tiến, SN 2005; Phan Thanh Vũ Em, SN 1999; Nguyễn Minh Lam, SN 2003; Nghiêm Văn Hậu, SN 1999; Trần Vĩnh Khương, SN 1990; Trần Minh Trọng, SN 1991; Nguyễn Hữu Nhân, SN 1996; Cao Minh Tiến, SN 2004; Huỳnh Bảo Duy, SN 2007 và Lương Thanh Phong, SN 2000.

Cao Minh Hiếu (trái) và đồng bọn. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn với nhóm của Trần Văn Hiền (SN 1985) từ trước nên nhóm bạn do Cao Minh Hiếu cầm đầu đến nhà của Hồ Quốc Hà (khóm Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) để rủ nhóm của Hà đi tìm Trần Văn Hiền giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, Nguyễn Minh Lam (nhóm của Hà) đi lấy bao đựng dao tự chế đưa cho Hiếu, Lam, Tiến, Khương, Trọng, Hậu, Duy, Phong mỗi người lấy một cây dao tự rồi cùng Vũ Em, Duy, Tiến lên xe di chuyển đến nhà Hiền.

Khi đến khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, thấy Hiền cùng vợ và nhóm bạn đang ngồi nhậu, nhóm của Hiếu xông vào cầm dao tự chế chém liên tiếp về phía Hiền cùng nhóm bạn khiến 3 người phải nhập viện.

Cụ thể Lê Quốc Việt, tỷ lệ thương tật 58%; Trần Bình Trọng với tỷ lệ thương tật 42%; Phạm Văn Thành với tỷ lệ thương tật 3%.

Trước đó, ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng xử lý hình sự vụ việc tương tự. Theo đó, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Hồ Hữu T. (SN 2009, trú huyện Thoại Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 12h ngày 25/10, Lê Hiếu Th (SN 2004, trú TP Long Xuyên) lái xe máy chở Trần Nhật Tr (SN 2006, trú TP Long Xuyên) đến quán cafe bida trên địa bàn để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến quán, Th. gặp nhóm T. rồi hỏi “Vì sao hăm dọa đánh em của tao” dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi, Th. cầm nón bảo hiểm đánh nhóm T.

Trong lúc xô xát, T. lấy dao cất giấu trong người rồi tấn công Th, khiến nạn nhân ngã xuống nền gạch. Không dừng lại, nhóm của T. tiếp tục xông vào dùng tay, nón bảo hiểm đánh anh Th, sau đó được người dân can ngăn.

Nạn nhân Th. được Tr. chở đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, còn nhóm của T. lên xe bỏ đi. Đến khoảng 15h cùng ngày, anh Th. tử vong tại bệnh viện.

Chiều cùng ngày, Hồ Hữu T. đến Công an phường Đông Xuyên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.