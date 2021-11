Khoảnh khắc kẻ lạ mặt bắn giám đốc công ty bất động sản tại quán cà phê

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh nhanh chóng truy bắt được nghi phạm sau 2 giờ gây án.