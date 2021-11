Giám đốc công ty bất động sản bị bắn trọng thương tại quán cà phê ở Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 20/11, trả lời VTC News, một lãnh đạo Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã nhanh chóng truy bắt được nghi phạm bắn trọng thương giám đốc doanh nghiệp.

Kẻ gây án bị bắt là Đậu Đức Thuận (SN 1984), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh.

Hiện trường vụ nổ súng khiến một người bị thương ở TP Vinh, Nghệ An.

Khoảng 8h30 ngày 20/11, anh Nguyễn Đức T. (giám đốc doanh nghiệp bất động sản) đang ngồi trong quán cà phê tại khu nhà liền kề Khu A Quang Trung, TP Vinh.

Lúc này, Đậu Đức Thuận đi ô tô đến, cầm theo khẩu súng K59 lao vào quán cà phê bắn anh Nguyễn Đức T. hai phát đạn.

Đậu Đức Thuận và khẩu súng gây án.

Sau khi gây án, Đậu Đức Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Nguyễn Đức T. bị bắn trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh huy động lực lượng, truy bắt hung thủ. Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, Đậu Đức Thuận bị công an bắt giữ.

Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng.