Khiêu khích CLB Thanh Hoá, phó đoàn đội Bình Định bị phạt nặng

Quyết định số 682/QĐ-LĐBĐVN ghi rõ: "Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 04 trận kế tiếp đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn, Phó trưởng đoàn CLB Bình Định do có hành vi kích động, lăng mạ, xúc phạm đội khách trong trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Đông Á Thanh Hóa ngày 9/12/2023 tại Night Wolf V.League 2023/2024".

CĐV Bình Định vây xe chở đội khách Thanh Hoá.

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam xác định quan chức này có nhiều hành vi vi phạm, là nguyên nhân chính dẫn đến các sự việc lộn xộn, phản ứng giữa thành viên 2 CLB, gây kích động dẫn đến chuỗi sự việc phản ứng sau đó của khán giả.

Về phía CLB Thanh Hoá, bác sỹ Dương Tiến Kỷ bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận vì thái độ công kích, kích động đối với cầu thủ đối phương.

Toàn bộ ban huấn luyện CLB Bình Định bị cảnh cáo do có phản ứng, gây hấn với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện CLB Đông Á Thanh Hóa.

Ban huấn luyện đội Bình Định bị cảnh cáo vì thái độ gây hấn đối phương.

Ban kỷ luật VFF cũng phạt 30 triệu đồng đối với Ban tổ chức trận đấu CLB Bình Định do để xảy ra tình trạng khán giả ném đồ vật xuống sân và làm mất an ninh, an toàn cho đội khách.

Thất bại 2-3 trước CLB Thanh Hoá khiến nhiều CĐV Bình Định nổi giận. Rất nhiều CĐV ném chai lọ xuống sân khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Đám đông tiếp tục vây chặt xe chở cầu thủ Thanh Hóa buộc lực lượng bảo vệ và cảnh sát cơ động tại sân Quy Nhơn phải can thiệp, mở đường cho xe đi.

Tuy nhiên, khi xe chở cầu thủ đội Thanh Hoá về đến khách sạn, một nhóm CĐV khác tiếp tục đứng dưới cửa, liên tục chửi bới. Đội khách Thanh Hóa lo lắng và chỉ có thể trông chờ vào sự can thiệp của nhân viên an ninh. Phải đến thời điểm 21h30, khi có sự can thiệp của công an địa phương, nhóm CĐV này mới chịu rời khỏi khách sạn.