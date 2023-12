HLV Thanh Hoá phủ nhận khiêu khích đồng nghiệp

(VTC News) -

Kết thúc trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hoá trên sân Quy Nhơn tối 9/12, các cầu thủ, ban huấn luyện cả 2 đội đều không hài lòng và có lời qua tiếng lại. Trên mạng xã hội, một số cổ động viên cho rằng HLV Velizar Popov có lời lẽ không hay với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

"Không có chuyện như vậy, tôi không có vấn đề gì với HLV đội Bình Định cả. Trận đấu căng thẳng thì có những phản ứng là bình thường, nhưng tôi không chửi mắng họ", HLV Popov trả lời VTC News trước tin đồn về việc có hành động khiêu khích ban huấn luyện đội Bình Định.

CĐV Bình Định vây xe chở đội Thanh Hoá.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Bulgaria cũng không chỉ trích đối thủ. HLV trưởng của CLB Thanh Hóa chỉ không hài lòng về công tác tổ chức và bảo đảm an ninh cho trận đấu.

"Mọi người có thể thấy các CĐV ném chai lọ xuống sân. Những tình huống ấy có thể gây ra kích động hoặc chấn thương không đáng có cho các cầu thủ. Chúng ta đang tham dự trận bóng đá chứ không phải đánh nhau", ông Popov nói thêm.

HLV Popov phủ nhận khiêu khích đồng nghiệp.

Thất bại 2-3 trước CLB Thanh Hoá khiến nhiều CĐV Bình Định nổi giận. Rất nhiều CĐV ném chai lọ xuống sân khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Đám đông tiếp tục vây chặt xe chở cầu thủ Thanh Hóa buộc lực lượng bảo vệ và cảnh sát cơ động tại sân Quy Nhơn phải can thiệp, mở đường cho xe đi.

Tuy nhiên, khi xe chở cầu thủ đội Thanh Hoá về đến khách sạn, một nhóm CĐV khác tiếp tục đứng dưới cửa, liên tục chửi bới. Đội khách Thanh Hóa lo lắng và chỉ có thể trông chờ vào sự can thiệp của nhân viên an ninh. Phải đến thời điểm 21h30, khi có sự can thiệp của công an địa phương, nhóm CĐV này mới chịu rời khỏi khách sạn.

Một số cầu thủ Thanh Hoá quyết định không đi ăn tối bên ngoài nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Chiều 10/12, CLB Thanh Hoá đáp chuyến bay trở lại quê nhà để chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB TP.HCM tại vòng 6 V.League. Họ đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng và bất bại kể từ đầu mùa.