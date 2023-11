Khánh Hòa: Mưa lớn khiến 1 người chết, hơn 4.000 học sinh nghỉ học

(VTC News) -

Tối 16/11, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh có 1 người chết do ngã xuống mương nước sâu là em Nguyễn Trần Hoàng Vũ (SN 2013, trú thôn Bình Trị, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa).

Đường Gò Chùa vào thôn văn hóa Phú Trung 1 (xã Vĩnh Thạnh) ngập cục bộ khoảng 0,2 - 0,4m.

Ngoài ra, mưa lũ khiến hơn 4.000 học sinh tại huyện Khánh Vĩnh phải nghỉ học, 1 ngôi nhà bị nước cuốn trôi tại thôn Bến Khế (xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh) và hơn 350 ha diện tích lúa, hoa màu bị hư hại.

Nhiều diện tích hoa màu tại xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang) bị ngập úng.

Cụ thể, tại huyện Vạn Ninh có 188 ha diện tích sản xuất lúa, thị xã Ninh Hòa ngập úng khoảng 20 ha sản xuất hoa màu, sen, cây ăn quả. Còn huyện Khánh Vĩnh thiệt hại 88,3 ha hoa màu và thành phố Cam Ranh ngập úng 25 ha diện tích sản xuất hoa màu, 4 ha lúa sắp thu hoạch.

Mưa lũ cũng kiến nhiều địa phương ngập cục bộ như xã Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp (TP Nha Trang), cánh đồng xã Cam Phước Đông và một số vị trí trên tuyến đường Tỉnh lộ 9.

Đến 18h45 phút, tại khu vực sạt lở trên đèo Khánh Lê đã thông xe 1 làn.

Trưa 16/11, tại Km59+790, khu vực đèo Khánh Lê thuộc QL27C, huyện Khánh Vĩnh bị sạt lở, giao thông tê liệt hoàn toàn. Sau đó, các nhà thầu túc trực trên đèo Khánh Lê, nhanh chóng huy động, điều động thêm 2 máy đào, 1 máy xúc lật tiếp cận hiện trường để dọn dẹp. Đến 18h45 phút cùng ngày, tại khu vực sạt lở đã thông xe 1 làn.

Nước sông Cái chảy xiết dưới chân cầu Vĩnh Phương (xã Vĩnh Thạnh). Lũ trên sông Cái Nha Trang dự báo lên trở lại và đạt đỉnh vào chiều tối 16/11.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, có khả năng chiều tối và đêm nay mực nước Sông Cái có khả năng đạt 10,00m (trên mức báo động 2 là 0,50m) nên đơn vị quản lý hồ chứa nước Suối Dầu đã chủ động tăng xả lũ từ 13h trưa nay với lưu lượng khoảng 100 m3/s, từ 14 - 16h xả lưu lượng 110 m3/s; hiện nay đang xả lưu lượng 79 m3/s, đến 19h giảm về 60 m3/s; tối và đêm nay sẽ điều tiết xả với lưu lượng từ 40 - 60 m3/s.

Dự áo trong 24h tới, Khánh Hòa có mưa to đến rất to.

Dự báo trong 24h tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, trên lưu vực sông Cái Nha Trang tiếp tục có mưa to đến mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 60-100mm, có nơi trên 150mm.

Trong 24h tới, lũ trên sông Cái Nha Trang lên trở lại và đạt đỉnh vào chiều tối và đêm nay. Đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng có khả năng đạt 10,00m trên mức báo động 2 là 0,50m.