Khách thích trưng đồ độc lạ, cành cọ, cành thanh long bỗng chốc hút hàng

(VTC News) -

Năm nay, xu hướng chơi hoa cảnh của các chị em tương đối lạ, nhiều người chuyển hướng săn lùng những cành lớn như lê rừng, đào rừng có kích thường 1 - 3m hay những cành hồng, cành táo mèo, cành táo gai trĩu quả. Đặc biệt hơn, có người còn thích mua những cành cọ quả non, cành quả thanh long về cắm chơi.

Chị Bích Thảo (Thanh Xuân, Hà Nội) mới đây chụp ảnh cả một cành cọ lớn đăng bài lên FB cá nhân để rao bán, chào hàng.

Cành cọ rất được người tiêu dùng đón nhận. (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng này ngay lập tức nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng sau. “Không ngờ lại nhận được nhiều tương tác đến thế. Mọi người thi nhau vào bình luận, đặt hàng”, chị Thảo nói.

Tuy vậy, chị Thảo cho biết hiện chỉ mới test thị trường, chưa bán ngay mà tặng cho một số người chơi thử.

“Cái này mới quá, chưa biết bán thế nào nên vừa rồi tôi đã tặng cho vài người chơi thử. Bởi cành cọ lớn này có trọng lượng rất nặng, phải 40 - 50kg, khá khó khăn trong việc vận chuyển, ship hàng", Chị Thảo nói.

Chị cho biết thêm, vì nhiều người hỏi, nên sắp tới dự định sẽ chia cành cọ lớn ra từng nhánh nhỏ để bán, vừa thuận tiện cho vận chuyển và dễ dàng trang trí. Giá dự kiến vào khoảng 100.000 - 300.000 đồng/cành.

Là một tín đồ chơi hoa độc lạ, chị Tạ Hiền (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Năm ngoái tôi chơi cành cọ rồi, chơi được lâu lắm, phải khoảng một tháng rưỡi. Năm nay đang đặt mua tiếp nhưng đang phải chờ, chưa có hàng ngay đâu".

Bình cọ được trang trí trong phòng bếp. (Ảnh NVCC)

Trong các hội nhóm, quả cọ non nguyên cành hiện cũng đang được rất nhiều người săn lùng với hàng loạt bài đăng tìm kiếm.

Anh Minh Toàn (Phú Thọ) cho biết, quả cọ đủ độ chín có thể ăn được, vị ngậy, béo, ngon đặc trưng không lẫn với bất kỳ loại quả nào khác. “Cứ vào khoảng cuối mùa thu, thời điểm vào mùa cọ, loại quả này được mua bán nhộn nhịp ở Phú Thọ, hiện nay là cả Hà Nội nữa với mức giá 100.000 - 150.000 đồng/kg", anh Toàn nói.

Theo anh Toàn, năm nay có chút khác biệt, có rất nhiều người hỏi mua cọ non về để cắm chơi như chơi hoa vậy. Nhưng nếu cắt cành có quả non thì thời gian tới không có quả cọ chín để bán. “Một buồng cọ khi chín phải được 50 - 70kg quả. Tính giá rẻ nhất cũng bán được 500.000 - 700.000 đồng. Do đó, người ta muốn mua cọ non thì ít nhất cũng phải giá này tôi mới cắt bán”, anh Toàn nói.

Trong nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, cành thanh long cũng đang được rao bán với mức giá từ 100.000 - 200.000 đồng mỗi set (từ 3-5 cành có quả).

Thanh long được rao bán trong các hội nhóm giống như một mặt hàng trang trí... (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài cành cọ, mua cành quả thanh long để trưng cũng đang hot xình xịch trên mạng. Chị Thúy An (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, nhà chị có vườn thanh long ở quê, nhưng nhiều năm nay chị không bán quả mà cắt cả cành đem bán.

“Nếu bán quả có lúc mất giá còn chưa được chục nghìn đồng mỗi kg. Từ ngày cắt cả cành bán hàng trong các hội nhóm thì dễ bán hơn. Có nhiều người thích chơi kiểu này, họ mua về cắm như cắm hoa vậy", chị An nói.

...à được trưng như một loại hoa thay vì ăn quả. (Ảnh: NVCC)

Còn ở phía khách hàng, chị Cẩm Tú (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Cắm một bình thanh long, có cả màu xanh, hồng vàng nhìn rất đẹp nên tôi rất thích. Năm nào đến vụ cũng phải mua một set về cắm, mà tôi thường mua loại có kích thước nhỏ thôi, cắm khoảng 9 cành vào bình, trông vừa dày dặn, đẹp mắt".