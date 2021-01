Khách 'thản nhiên' mang roi điện, đèn pin phát tia lửa điện lên máy bay

(VTC News) -

Cụ thể, tại cảng HKQT Phú Quốc hôm 7/1/2021, tại điểm kiểm tra soi chiếu hành lý xách tay quốc nội, nhân viên an ninh soi chiếu khi đang giám sát màn hình máy soi đã phát hiện 1 roi điện màu đen trong hành lý xách tay của một nam hành khách.

Hành khách sau đó khai nhận tên N.H.N (sinh năm 1979, thường trú tại Bến Tre) đi trên chuyến bay BL6510/20B từ Phú Quốc về TP.HCM. Tại thời điểm kiểm tra hành khách Nguyễn Hữu Nghĩa không xuất trình được các giấy tờ liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật.

An ninh cảng HKQT Phú Quốc đã tiến hành tái kiểm tra trực quan hành lý, hành khách nhưng không phát hiện gì bất thường nên đã phối hợp với đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Phú Quốc tiến hành lập biên bản vi phạm, bàn giao người và tang vật cho Công an xã Dương Tơ để xử lý theo thẩm quyền.

Đèn pin chức năng phát tia lửa điện, roi điện là một trong những dụng cụ không được mang theo hoặc gửi theo máy bay (Ảnh minh họa)

Việc hành khách mang các đồ vật bị cấm như roi điện, đèn pin phát tia lửa điện lên máy bay không phải là trường hợp hiếm, trước đó, vào cuối tháng 1 an ninh sân bay Vân Đồn cũng phát hiện một hành khách đi chuyến bay VJ231 từ Vân Đồn đi TP.HCM mang theo một đèn pin có chức năng phát tia lửa điện trong hành lý ký gửi.

Hay ngày 26/12/2020, tại Cảng HKQT Nội Bài, Trung tâm ANHK Nội Bài lập biên bản vi phạm và biên bản tang vật, biên bản bàn giao đối với hành khách.C (sinh năm 1977, thường trú tại Bắc Giang) do mang 1 thiết bị trong hành lý xách tay có màu đen, chiều dài khoảng 17cm, đầu có đèn phát sáng, có chức năng phát tia lửa điện không có giấy phép sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Trước đó một ngày, cũng tại Nội Bài, an ninh sân bay đã lập biên bản nữ hành khách .C.V (sinh năm 1979, thường trú Hà Nội) do đã ký gửi 2 kiện hành lý bên trong có 3 đèn pin có chức năng phát tia lửa điện đi chuyến bay VN7213 từ Hà Nội đi TP.HCM. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Đồn công an sân bay Nội Bài tiếp nhận xử lý.

Theo đại diện Cục Hàng không VN, quy định về an ninh hàng không nêu rõ cấm hành khách mang theo các vật phẩm: Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bao gồm các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su; các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê; các loại lựu đạn khói, lựu đại cay, quả nổ; các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, còng khóa số 8…

Những hành vi vi phạm quy định về sử dụng công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt tiền, với mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng.