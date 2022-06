Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh

(VTC News) -

Tổng cục Thống kê cho biết, lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 6 ước đạt 236,7 nghìn lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, con số này đạt 602 nghìn lượt người, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa xảy ra COVID-19.

Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 523,9 nghìn lượt người, (chiếm 87%), bằng đường bộ đạt 78 nghìn lượt người và đường biển đạt 124 lượt người. Lượng khách đến từ châu Á là nhiều nhất với 392,1 nghìn lượt người.

Chỉ số dịch vụ vận tải hành khách và lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Mới đây, chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đánh giá nằm trong nhóm 3 quốc gia có mức cải thiện tốt nhất thế giới.

Theo Báo cáo chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2021 của phát hành ngày 24/5/2022 vừa qua, du lịch Việt Nam xếp hạng thứ 52 trên 117 nền kinh tế, tăng 8 bậc so với năm 2019. Đây là mức tăng cao thứ 3 thế giới, sau Indonesia (tăng 12 bậc) và Ả rập Xê út (tăng 10 bậc).

Xét về tương quan trong khu vực, Việt Nam làm tốt hơn rất nhiều so với các điểm đến khác như Thái Lan giảm 1 bậc, xếp thứ 36, Malaysia giảm 9 bậc, xếp thứ 38, Philippines giảm 2 bậc, xếp thứ 75.

Báo cáo chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2021 đánh giá, xếp hạng 117 nền kinh tế trên cơ sở đo lường 17 chỉ số trụ cột với 112 chỉ số thành phần, xếp theo 5 nhóm, gồm: Môi trường hoạt động; Chính sách và tạo điều kiện cho du lịch; Cơ sở hạ tầng; Động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch và sự bền vững của du lịch.

Trong 17 chỉ số trụ cột, du lịch Việt Nam có 6 chỉ số được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới, 7 chỉ số được xếp trong nhóm hạng trung bình cao.