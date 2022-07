Khách nữ tiến sát máy bay quay video: Vì sao an ninh không xử phạt?

(VTC News) -

Ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, khoảng 1 tháng trước tại sân bay Phú Quốc, một nữ hành khách đi xe bus ra máy bay, khi xe vừa mở cửa đã chạy ra ngoài tạo dáng quay TikTok.

Hành vi của nữ khách tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho chính mình và cho hàng không. (Ảnh cắt từ clip)

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không của sân bay Phú Quốc trực ở đó đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Trước câu hỏi vì sao nhân viên an ninh không xử phạt? ông Sơn cho hay thời điểm đó an ninh sân bay nghĩ hành khách chỉ có hành vi phấn khích khi chuẩn bị lên máy bay, chưa có hậu quả gì, nên không giữ hành khách lại để xử lý về hành vi gây rối, không tuân thủ các quy định về an toàn hàng không.

"Hiện Cảng Hàng không Phú Quốc đang tập hợp thêm thông tin để báo cáo Cục Hàng không và xử lý sự việc theo quy định", ông Sơn cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video một nữ du khách đã thực hiện quay lại cảnh mình tiến thẳng về phía một máy bay đang lăn vào vị trí đỗ. Nữ hành khách này chỉ dừng và quay lại khi bước chân sắp chạm vạch đỏ giới hạn an toàn giữa các vị trí đỗ máy bay.

Đáng chú ý, theo nội dung video, nữ du khách này đã cố tình thực hiện hành động trên để quay và đưa lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem.