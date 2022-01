Khách bay Tân Sơn Nhất giảm mạnh trong ngày thứ hai nghỉ Tết

(VTC News) -

Tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, hôm nay 30/1 tức 28 Tết Nguyên đán, số chuyến bay cũng như lượng hành khách qua sân bay đều giảm mạnh. Cụ thể, trong ngày hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác khoảng 700 chuyến bay với hơn 68,6 nghìn khách.

Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Khung giờ cao điểm nhất tại ga đi quốc nội là từ 6h00-7h00 với 23 chuyến bay, trong đó, sảnh A có 12 chuyến bay với hơn 2.000 khách, sảnh B 11 chuyến bay với hơn 2.300 khách.

Hiện tại 2 khu vực sảnh A và B ga quốc nội đều đông khách. Tuy nhiên hành khách xếp hàng di chuyển vào các khu vực làm thủ tục trật tự. Khu vực an ninh soi chiếu sảnh A mở 17 máy soi, sảnh B mở 11 máy soi kiểm tra an ninh. Khách đông nhưng vẫn trật tự xếp hàng không bị ùn tắc tại các khu vực kiểm tra an ninh.

Trong suốt khung giờ cao điểm từ 5 - 7h sáng, các đơn vị bố trí, tăng cường tối đa nhân lực làm nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách. Tình hình khai thác ổn định.

Trong ngày hôm qua, sân bay Tân Sơn Nhất đón 728 chuyến bay. Trong số này có 318 chuyến quốc nội đi, 49 chuyến quốc tế đi, 311 chuyến quốc nội đến và 50 chuyến quốc tế đến.

Lượng khách qua cảng dự kiến hơn 74,6 nghìn khách, trong đó khách đi từ ga quốc nội gần 60 nghìn khách. Trước đó, ngày 28/1, sân bay đã khai thác số chuyến bay kỷ lục từ đầu mùa Tết (743 chuyến bay).

Tương tự, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, ngày 28/1 và 29/1 là ngày cao điểm nhất trước tết Nguyên đán song tần suất khai thác vẫn thấp hơn mọi năm, không xảy ra ùn tắc cục bộ.Theo đó, trong 2 ngày 28 và 29/1, có 280 chuyến bay quốc nội đi, đến sân bay Nội Bài với hơn 38.300 khách.

Nếu tính cả số chuyến bay quốc tế, con số này đạt 400 chuyến bay/ngày với khoảng 40.000 khách/ngày.

Trung bình các tuần trước đó sân bay Nội Bài khai thác khoảng 270 chuyến bay và 26.000 khách/ngày. Công tác phục vụ hành khách đảm bảo, không xảy ra ùn tắc cục bộ. Tất cả các khung giờ đều chưa vượt quá giới hạn khai thác của sân bay.