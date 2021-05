Kết quả xét nghiệm 14 F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam

(VTC News) -

Sáng 5/5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, 14 trường hợp thuộc diện F1 của bệnh nhân L.T.D.S. (27 tuổi, trú đường Nguyễn Phan Vinh, TP Hội An) đã được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế phun thuốc khử trùng địa điểm mà BN2982 từng đến trước khi phát hiện mắc COVID-19.

Theo điều tra dịch tễ, L.T.D.S. là trường hợp mới nhất mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Quảng Nam. Đây là vợ của BN2982 (ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố sáng 4/5).

Ngày 22/4, S. đi uống cà phê với chồng tại quán Sambo, đường Hai Bà Trưng, TP Hội An. Sáng 27/4, cô tiếp xúc với 2 học viên tại spa.

Đầu giờ chiều 28/4, bệnh nhân gội đầu tại tiệm tóc Kiều Oanh (khối An Bàng, phường Cẩm An, Hội An), từ 14h - 16h30 đi khám thai tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Từ 17h-19h, cô đến Lottemart Đà Nẵng, tầng 3 ăn lẩu rồi về Hội An cùng chồng ăn ốc với nhóm bạn tại quán Ốc Phố Cổ.

Sáng 29/4, bệnh nhân mua mỳ nhà bà Nghị, phường Cẩm An, TP Hội An. Khoảng 17h cùng ngày, bệnh nhân cùng chồng ăn bánh canh bà Quýt, 51 Thanh Hóa, phường Tân An, TP Hội An. Chiều 30/4, cả hai đi ăn bánh canh bà Quýt, sau đó đến homestay ở An Bàng để thăm người quen.

15h ngày 2/5, bệnh nhân tiếp xúc với P.L. (khách đến làm Spa, trú khối Hà Quảng Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). 20h - 21h cùng ngày, cô đi ăn bánh kẹp bà Xí, sau đó đi uống cà phê Highland, đường Hai Bà Trưng, TP Hội An.

Ngày 3/5, bệnh nhân tiếp xúc với khách là N.T.T. (trú tổ 17 An Bàng) và được chuyển cách ly vào tối cùng ngày tại Trạm Y tế xã Cẩm Thanh.