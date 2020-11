Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ qua bản đồ cập nhật

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ được VTC News cập nhật theo bản đồ từng bang trong link dưới đây.

Bản đồ cập nhật kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 của NBC News. (Ảnh chụp màn hình)

Xem kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại đây.

Đến nay, 8 bang trên nước Mỹ mở cửa các điểm bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu đang mở ở 8 bang gồm Virginia, New York, New Jersey, Maine, Kentucky, Connecticut, Indiana và New Hampshire.

Trong đó New Hampshire là nơi có các điểm bỏ phiếu công bố kết quả sớm nhất. Tại các điểm bỏ phiếu này, số cử tri ít nên việc kiểm đếm được tiến hành ngay sau khi họ bỏ phiếu xong. Theo kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại các điểm bỏ phiếu này, ứng cử viên đảng Cộng hòa - đương kim Tổng thống Donald Trump đang giành chiến thắng tại 1 thị trấn có tên là Millsfield. Ứng cử viên đảng Dân chủ cũng giành được thắng lợi tại một thị trấn khác là Dixville Notch.

Theo bạn, ứng cử viên nào sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây?

Vào năm 2016, tại điểm bỏ phiếu Dixville Notch, ứng viên Hillary Clinton từng đánh bại đối thủ Donald Trump ở Dixville Notch với tỷ lệ phiếu 4-2. Còn trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump giành chiến thắng tại Millsfield với 16 phiếu, còn ứng viên Hillary Clinton được 4 phiếu.

Theo tính toán của Ủy ban bầu cử, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 khó có thể được công bố trong ngày 3/11 bởi hình thức bỏ phiếu qua thư làm chậm quá trình kiểm đếm. Tổng thống Donald Trump có ý định nếu không thể công bố kết quả ngay sau cuộc bầu cử, ông sẽ đưa kết quả lên tòa án tối cao.