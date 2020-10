Kẻ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng ban đầu khai nhặt được xe và điện thoại

Chiều 29/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23/10 tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín.

Trước những câu hỏi về nội dung vụ án, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết Nguyễn Xuân Trung ban đầu quanh co chối tội, khai rằng chỉ đi qua ven sông Nhuệ và nhặt được xe đạp điện, điện thoại.

Ông Tùng thông tin cụ thể vào khoảng 2h ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của gia đình Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín) về việc con gái mất tích.

Ngay khi nhận được đơn trình báo, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín báo cáo vụ việc đến Công an TP Hà Nội. Ngay khi đó, Ban Giám đốc Công an TP chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc truy tìm tung tích nữ sinh.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định cùng thời điểm xảy ra việc mất tích của nữ sinh, tại xã Tiền Phong (Thường Tín) có vụ mất trộm 2 bộ cốp pha. Cơ quan chức năng điều tra nhanh chóng xác định Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại xã Văn Phú, Thường Tín) là người có hành vi trộm cắp.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ về quá trình phá án.

Vào khoảng 16h ngày 26/10, Nguyễn Xuân Trung được triệu tập đến cơ quan công an huyện Thường Tín.

Tại cơ quan công an, Trung quanh co chối tội không thừa nhận liên quan đến việc mất tích của nữ sinh Trần Thúy Hiền.

"Trung chỉ khai nhận đi qua đường đê và thấy diện thoại cùng xe đạp không có người trông nên chiếm giữ, đem đi tiêu thụ", Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, khi Trung có lời khai như vậy, cơ quan điều tra xác định chính là nghi phạm sát hại nữ sinh.

Qua đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 0h30 ngày 27/10, Nguyễn Xuân Trung mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội.

Trung khai nhận, Trung và Quân khi phát hiện chị Hiền đang đứng nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Xuân Trung.

Trung nói với Quân: "Anh ơi, chỗ kia có con bé đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe”. Quân trả lời: “Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi”.

Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy, còn Trung đi bộ đến nơi Hiền đang đứng, đẩy nữ sinh ngã xuống bờ sông Nhuệ.

Hiền kêu “tha cho em”, nhưng Trung vẫn nhảy xuống dìm nữ sinh xuống nước. Khoảng 10 phút khi thấy nạn nhân không cử động, Trung đẩy Hiền ra lòng sông.

Sau đó, Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của Hiền mang đi bán, điện thoại được bán với giá 500.000 đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy. Tại đây, Trung chia cho Quân 700.000 đồng.

Ngày 29/10, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại Văn Phú, Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại Quất Động, Thường Tín) để điều tra hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.