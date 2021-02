Kế hoạch tiêm 4,8 triệu liều vaccine COVID-19 cho người Việt Nam

(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành hướng dẫn về việc tiêm vaccine COVID-19.

Theo kế hoạch, 4.886.600 liều vaccine ngừa COVID-19 được COVAX dự kiến cung ứng cho Việt Nam (25 - 35% trong Quý I/2021 và 65 - 75% trong Quý II/2021), sẽ được phân bổ cho các nhóm đối tượng.

Quý I/2021: Khoảng 1,2 triệu liều tương đương với 600.000 người gồm nhân viên y tế và nhân viên tham gia chống dịch.

Quý II/2021: COVAX cung ứng khoảng 3,6 triệu liều tương ứng với 1,8 triệu người. Đối tượng triển khai là cán bộ Hải quan, cán bộ ngoại giao, lực lượng quân đội, lực lượng công an và giáo viên.

Không chỉ vậy, vào quý III và IV năm 2021, theo thông báo, COVAX Facility sẽ hỗ trợ vaccine cho các quốc gia để tiêm chủng cho tối đa 20% dân số. Thời điểm COVAX Facility dự kiến sẽ hỗ trợ số vaccine còn lại sẽ là 33 triệu liều tương ứng với 16 triệu người. Đối tượng triển khai là giáo viên, người trên 65 tuổi.

Bộ Y tế cho biết vaccine do COVAX hỗ trợ sẽ được miễn phí nhập khẩu, nhập khẩu qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất và thông quan lập tức ngay khi về đến cảng, chuyển về kho quốc gia hoặc kho khu vực để kiểm định.

Việc vận chuyển vaccine tới các tuyến sẽ do cán bộ chuyên trách tiêm chủng được đào tạo thực hiện.

Trong kế hoạch này, Bộ Y tế cho biết cũng khảo sát hệ thống kho lạnh hiện có và khẳng định hệ thống kho lạnh hiện có có thể bảo quản cùng lúc 3 triệu liều ở nhiệt độ âm sâu (- 70 độ C), 1,8 triệu liều ở nhiệt độ -25 đến -15 độ C và sẵn sàng bảo quản hàng chục triệu liều ở nhiệt độ 2-8 độ C (hầu hết vaccine cần bảo quản ở nhiệt độ này).

Bộ Y tế cho biết, việc tiêm vaccine COVID-19 nhằm đảm bảo miễn dịch cộng đồng, Việt Nam hướng tới mục tiêu 80% dân số được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tuy nhiên, căn cứ nguồn cung ứng vaccine hiện nay, mục tiêu trong giai đoạn 2021-2022 mục tiêu cụ thể đảo đảm khoảng 20% dân số cả nước được tiêm vaccine phòng COVID19 khi có đủ nguồn cung cấp và 95% đối tượng nguy cơ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng sẽ tiếp nhận, cung ứng kịp thời và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo tình hình dịch cũng như đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vaccine phòng COVID-19.