Vaccine COVID-19 sắp về Việt Nam, ai sẽ được tiêm đầu tiên?

(VTC News) -

11 nhóm đối tượng nguy cơ cao, được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên bao gồm:

- Nhân viên y tế

- Nhân viên tham gia phòng chống dịch (ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...)

- Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh

- Lực lượng công an

- Lực lượng quân đội

- Giáo viên

- Người trên 65 tuổi

- Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: Hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước...

- Người mắc các bệnh mãn tính

- Người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài

- Người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ

Hướng dẫn cũng nêu rõ, vaccine COVID-19 sẽ được triển khai tiêm chủng trên phạm vi cả nước, mức độ ưu tiên từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp dựa trên các tiêu chí như khu vực đang ghi nhận ca mắc/tử vong do COVID-19; khu vực đô thị lớn, mật độ dân số cao và các tỉnh đầu mối giao thông...

Theo Bộ Y tế, Bộ chỉ chọn mua các vaccine an toàn, có hiệu lực bảo vệ cao, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiền thẩm định, được phê chuẩn bởi một cơ quan quản lý dược nghiêm ngặt (SRA), giá cả phù hợp.

Về vaccine sử dụng, Bộ Y tế cho biết chương trình COVAX - Giải pháp tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu, do Liên minh Vaccine và tiêm chủng toàn cầu (GAVI) và WHO - có thư xác nhận phân bổ 4,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong quý 1 và 2/2021.

Việt Nam được viện trợ vaccine COVID-19 AstraZeneca, tương tự loại Việt Nam đặt mua. Trên cơ sở ước tính hiện tại, chương trình này sẽ cung cấp đủ vaccine, vật tư tiêm chủng cho 15-16% dân số của 92 quốc gia thành viên chương trình, trong đó có Việt Nam.

Như vậy, tổng số vaccine từ chương trình COVAX viện trợ cho Việt Nam năm 2021 là 30 triệu liều, chủ yếu sử dụng vào nửa cuối năm 2021.

Theo đại diện Bộ Y tế, vaccine do COVAX hỗ trợ sẽ được miễn phí nhập khẩu, nhập khẩu qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất và thông quan lập tức ngay khi về đến cảng, chuyển về kho quốc gia hoặc kho khu vực để kiểm định.

Việc vận chuyển vaccine tới các tuyến sẽ do cán bộ chuyên trách tiêm chủng được đào tạo thực hiện. Bộ Y tế cũng đã khảo sát hệ thống kho lạnh hiện có và khẳng định hệ thống kho lạnh hiện có có thể bảo quản cùng lúc 3 triệu liều ở nhiệt độ âm sâu (-70 độ C), 1,8 triệu liều ở nhiệt độ -25 đến -15 độ C và sẵn sàng bảo quản hàng chục triệu liều ở nhiệt độ 2-8 độ C (hầu hết vaccine cần bảo quản ở nhiệt độ này).