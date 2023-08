Kẻ bắt cóc liên tục gây sức ép buộc bố mẹ bé trai phải đưa tiền chuộc

(VTC News) -

Ngày 15/8, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Theo đại diện PC02, khoảng 20h ngày 14/8, đơn vị nhận được tin báo về vụ bắt cóc.

Ngay sau đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã triệu tập 2 Phó Giám đốc là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cùng trưởng các phòng nghiệp vụ tham mưu an ninh, cảnh sát của công an TP tới trung tâm chỉ huy, để chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia điều tra phá án.

Kẻ bắt cóc dùng ô tô đeo biển giả để gây án.

"Gần 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động điều tra, truy bắt nghi phạm. Tất cả các trinh sát tham gia phá án đều nhận thức và hiểu sự lo lắng các lãnh đạo Công an thành phố về tính mạng, sức khỏe của cháu bé là rất lớn, nên ngầm hiểu phải quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất", đại diện PC02 thông tin.

Chia sẻ về khó khăn, vất vả trong quá trình truy bắt nghi phạm, đại diện PC02 cho hay, tên bắt cóc dùng biển kiểm soát xe ô tô giả, vì vậy cảnh sát phải xác minh ngay trong đêm ở nhiều địa phương khác nhau như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên… để khoanh vùng đối tượng.

Các trinh sát xác minh nhiều mối quan hệ của nghi phạm và phải đưa ra kết luận sớm nhất để dựng lên lộ trình gây án, bỏ trốn.

"Trong khi đó, nghi phạm liên tục gây sức ép tới gia đình bị hại, tạo các mốc thời gian phải đưa tiền nếu không sẽ mất con", đại diện PC02 kể lại.

Hình ảnh cháu bé bị bắt cóc được camera an ninh ghi lại.

Địa điểm đầu tiên hắn yêu cầu giao tiền là cầu Thanh Trì, sau đó hắn yêu cầu bị hại di chuyển theo nhiều hướng khác nhau để tìm cơ hội lấy được số tiền an toàn nhất, với mục đích tẩu thoát.

Quá trình bỏ trốn trong đêm, nghi phạm thường xuyên chọn địa điểm vắng vẻ, có tầm quan sát rộng để đối phó lực lượng chức năng nếu bị vây bắt.

Đối tượng yêu cầu khi giao tiền chỉ cho một mình mẹ cháu bé thực hiện và thường xuyên có các biện pháp kiểm tra xem có lực lượng chức năng bám đuôi hay không.

Theo yêu cầu của Trung, chỉ mình mẹ cháu bé tiếp cận, đi bộ từ đường ven vào khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam). Sau khi kiểm tra đúng là tiền, Trung nhận rồi thả bé trai và lái xe bỏ chạy.

Khi đã đảm bảo sự an toàn của bé trai, các lực lượng chức năng lập tức vây bắt Trung. Khoảng 5h ngày 15/8, sau 10 tiếng đồng hồ gây án, Nguyễn Đức Trung bị bắt với khoảng 13 tỷ đồng do mẹ bé trai đưa.

Clip hiện trường ghi lại cảnh bắt cóc bé trai ở quận Long Biên.