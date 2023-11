Karaoke trá hình, hoạt động 'chui' ở Hà Nội: Xử phạt 164 quán gần 6 tỷ đồng

(VTC News) -

Thông tin với VTC News chiều 14/11, Thượng tá Lê Quang Hùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện nay hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp.

Trong đó, có tình trạng hoạt động “chui” hoặc biến tướng với cách thức thay đổi đăng ký kinh doanh, biển hiệu nhưng vẫn hoạt động tương tự karaoke, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, mất an toàn về PCCC.

Phần lớn cơ sở karaoke ở Hà Nội chưa được phép hoạt động trở lại.

"Ngay sau khi nắm bắt được hoạt động của các cơ sở, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP có văn bản gửi Cục nghiệp vụ - Bộ Công an về việc đề nghị hướng dẫn kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh karaoke trái phép, biến tướng, trá hình trên địa bàn Thành phố Hà Nội và có văn bản triển khai, hướng dẫn Công an quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động karaoke trên địa bàn", Thượng tá Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP đã hướng dẫn các đơn vị, cơ quan ban, ngành liên quan giám sát, quản lý chặt chẽ, không để các cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo quy định pháp luật ngang nhiên hoạt động. Trong đó, tập trung phối hợp kiểm tra về an toàn PCCC, vệ sinh thực phẩm, môi trường, trật tự công cộng…,kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

"Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH toàn thành phố đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cụ thể, tính từ ngày 15/12/2022 đến 30/10/2023 đã phạt tiền gần 6 tỷ đồng đối với 164 trường hợp", ông Hùng thông tin.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng cho biết, thời điểm trước, trên địa bàn TP Hà Nội có hơn 1.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tuy nhiên sau đó tất cả đã bị yêu cầu dừng hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

Tính đến thời điểm ngày 5/11, mới chỉ có 15 cơ sở đủ điều kiện để kinh doanh, số còn lại vẫn trong tình trạng dừng hoạt động để sửa chữa hoặc trả lại mặt bằng, tuyên bố phá sản. Đáng chú ý là có một số cơ sở đang hoạt động dưới dạng nhà hàng, quán cà phê nhưng có hoạt động tương tự karaoke.

Để ngăn chặn tình trạng các cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động trá hình dưới mác nhà hàng, quán cà phê trong thời gian tới, cơ quan Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp cùng đơn vị, ban ngành liên quan thực hiện các biện pháp để vừa gỡ khó cho hoạt động kinh doanh karaoke, vừa xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo các cấp, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc khắc phục những tồn tại về PCCC của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi sử dụng dịch vụ cần lựa chọn những cơ sở đủ điều kiện kinh doanh, đảm bảo về an ninh trật tự và thực hiện nghiêm các quy định về PCCC để bảo vệ tính mạng, tài sản", ông Hùng nhấn mạnh.

Một cơ sở kinh doanh karaoke "núp bóng" nhà hàng đã tháo biển hiệu, tắt đèn sau khi bị phản ánh.

Như VTC News đã thông tin, thời gian gần đây, rất nhiều cơ sở kinh doanh đang hoạt động dưới mác nhà hàng, quán cà phê nhưng lại công khai đón khách vào hát karaoke.

Để hợp thức hóa, các quán này đã tháo dỡ biển hiệu karaoke, đèn điện để thay bằng những tấm biển đề tên nhà hàng, quán cà phê đơn giản, ít màu mè hơn. Tuy nhiên, bên trong quán vẫn có các phòng hát karaoke như trước và sẵn sàng phục vụ khách nếu có nhu cầu hát.

Lên tiếng cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại các cơ sở kinh doanh karaoke trá hình, Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó hiệu trường Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo, các chủ cơ sở kinh doanh không nên hoạt động theo mô hình này vì sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn.

“Hoạt động như thế là không ổn, xin giấy phép cái này nhưng thực tế lại hoạt động cái kia, lại là cái đang bị cấm, sai nối tiếp sai. Ngoài ra, những cơ sở này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao do thường xuyên tập trung đông người trong không gian chật hẹp. Khi không có vấn đề gì xảy ra thì không sao nhưng khi sự cố xảy ra, trách nhiệm sẽ rất nặng nề và phức tạp”, Đại tá Ngô Văn Xiêm nói.