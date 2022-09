IMC hợp tác cùng công ty năng lượng Anh quốc đầu tư điện mặt trời áp mái

(VTC News) -

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu mối quan hệ hợp tác lâu dài, có tính chiến lược giữa IMC và Shire Oak International, nhằm góp phần tạo ra các khu công nghiệp xanh và cùng nhau thúc đẩy việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo tại Việt Nam theo các cam kết theo COP26.

Đại diện IMC và Shire Oak International ký kết hợp tác chiến lược.

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu trở thành một thách thức lớn trên toàn cầu. Tại COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẽ cùng 150 quốc gia trên thế giới cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ - năm 2050.

Việt Nam sẽ tiếp tục hành động nhanh chóng, mạnh mẽ, tổng thể, toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, để biến các cam kết tại Hội nghị COP26 thành hiện thực.

Ông Mark Shorrock - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của Shire Oak International cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi trở thành đối tác chiến lược của IMC - một trong những công ty cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành khu công nghiệp hàng đầu hiện nay với 14 khu công nghiệp đang quản lý vận hành. Đây sẽ là một trong những hợp tác có ý nghĩa để cùng nhau thúc đẩy sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo tại Việt Nam và nhằm góp phần đẩy lùi phát thải CO2 từ nhiệt điện hoá thạch và hướng tới mục tiêu Net Zero”.

Bà Tạ Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc TNS Holdings nhấn mạnh: “Việc ký kết hợp tác chiến lược cùng với một đơn vị uy tín như Shire Oak International sẽ gia tăng năng lực cạnh tranh cho các đơn vị thành viên của TNS Holdings. Việc đầu tư năng lượng tái tạo vào mô hình sản xuất trên mái nhà tại các khu công nghiệp sẽ tối ưu được nguồn chi phí vận hành để đẩy mạnh dòng vốn cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu tại Việt Nam”.

Khu công nghiệp Tân Trường Hải Dương do IMC quản lý vận hành.

IMC là một công ty con của TNPM (đơn vị thành viên của TNS Holdings) chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý - vận hành khu công nghiệp từ khai thác, quản lý, xử lý nước thải, cung cấp thoát nước tới chăm sóc duy trì cảnh quan, cây xanh, dịch vụ an ninh, bảo vệ chuyên biệt. Hiện nay, IMC đang quản lý vận hành 14 khu công nghiệp do TNI Holdings Vietnam phát triển.

Công ty có hơn 300 nhân sự và có hơn 500 khách hàng. Trong đó khoảng 200 nhà đầu tư vốn FDI và khoảng 300 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và thuê đất dài hạn tại các khu công nghiệp do IMC Quản lý vận hành.Shire Oak International là nhà phát triển các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Đơn vị đến từ Vương quốc Anh này hiện đang triển khai hơn 720 dự án trên toàn cầu với tổng giá trị đầu tư 1,9 tỷ USD. Tại Việt Nam, danh mục dự án điện mặt trời của Shire Oak International có tổng công suất hơn 110 MWp trải dài khắp hơn 45 tỉnh thành.

Một dự án điện mặt trời áp mái do Shire Oak International triển khai.

Bằng việc hợp tác năng lượng tái tạo với Shire Oak International, doanh nghiệp sẽ đạt được chứng nhận IREC (chứng nhận sử dụng năng lượng tái tạo - The International REC Standard Foundation) và có lợi thế cạnh tranh bền vững hơn với chứng nhận Xanh LEED (Leadership in Energy and Environmental Design của tổ chức USGBC, Hoa Kỳ).