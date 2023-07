Huỳnh Như: Đội tuyển nữ Việt Nam khát khao ghi bàn ở World Cup

(VTC News) -

"Không riêng gì tôi mà mọi cầu thủ nữ Việt Nam đều khát khao ghi bàn. Một bàn cũng là rất quý giá với đội tuyển nữ Việt Nam. Tất nhiên, mong muốn của tôi là đội tuyển nữ Việt Nam có thể giành chiến thắng", đội trưởng Huỳnh Như phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Tiền đạo mang áo số 9 của đội tuyển nữ Việt Nam nói thêm: "Sẽ rất tuyệt vời nếu tôi ghi được bàn vào lưới Bồ Đào Nha. Tôi muốn tạo được niềm vui, sự hứng khởi. Tôi sẽ nỗ lực hết sức thi đấu. Khoảng thời gian chơi bóng ở Bồ Đào Nha vừa qua rất tuyệt vời. Điều đó sẽ để lại cho tôi nhiều kỷ niệm, cũng như bài học sau này để tôi có thể trở về cống hiến cho quê hương Việt Nam”.

Đội tuyển nữ Việt Nam 0-3 Mỹ

Huỳnh Như và đồng đội sẽ thi đấu trận thứ hai tại World Cup 2023 vào 14h30 ngày mai (27/7) trên sân vận động Waikato (Hamilton, New Zealand). So với Mỹ hay Hà Lan, đội tuyển Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, đội bóng xếp hạng 21 thế giới vẫn vượt trội về nhiều mặt so với đội tuyển nữ Việt Nam.

“Tôi đã có một mùa giải ở Bồ Đào Nha, từng so tài với các cầu thủ ở đội tuyển Bồ Đào Nha hiện tại. Các cầu thủ ở đây rất khỏe, mạnh và kỹ thuật. Rõ ràng ở trận đấu tới với Bồ Đào Nha, toàn đội Việt Nam sẽ phải tập trung và cố gắng nỗ lực hết sức”, tiền đạo sinh năm 1992 cho biết.

Tiền đạo Huỳnh Như (Ảnh: FIFA)

Theo Huỳnh Như, đội tuyển nữ Việt Nam phải cảnh giác với cầu thủ mang áo số 10 của Bồ Đào Nha - Jessica Silva.

Cầu thủ vừa thi đấu một mùa giải trong màu áo Lank FC (Bồ Đào Nha) nhận xét: "Cô ấy đang chơi tại Benfica và là ngôi sao của bóng đá Bồ Đào Nha. Silva rất nguy hiểm, nhanh nhẹn, kỹ thuật. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đặc biệt chú ý đến cầu thủ này”.

Hàn Phong