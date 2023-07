Đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển hơn 120 km chuẩn bị đấu Bồ Đào Nha

(VTC News) -

Hôm nay (26/7), đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển sang thành phố Hamilton (New Zealand) để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai ở vòng bảng World Cup 2023. HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ chạm trán đội tuyển Bồ Đào Nha trên sân vận động Waikato vào 14h30 ngày mai (27/7).

Khách sạn ở Hamilton cách địa điểm lưu trú tại Auckland của đội tuyển nữ Việt Nam hơn 120km, cách sân thi đấu khoảng 2km. Huỳnh Như và đồng đội còn 1 buổi tập (không phải trên sân đấu chính, do ban tổ chức muốn đảm bảo chất lượng mặt cỏ phục vụ thi đấu) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha. So với đội tuyển nữ Việt Nam, đối thủ quen sân đấu này hơn do từng thi đấu trận play-off tranh suất dự World Cup tại đây.

Đội tuyển nữ Việt Nam 0-3 Mỹ

Hôm qua, LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố danh sách trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha. Bà Salima Mukansanga (Rwanda) là trọng tài chính điều khiển trận đấu. Hỗ trợ trọng tài chính Mukansanga là các trợ lý Queency Victoire (Mauritius), Mary Njoroge (Kenya) và trọng tài thứ tư là Anahi Fernandez (Uruguay). FIFA chưa công bố danh tính trọng tài VAR và trợ lý trọng tài VAR ở trận đấu này.

Bà Mukansanga là trọng tài FIFA từ năm 2012, từng cầm còi ở World Cup 2019 và trở thành trọng tài nữ đầu tiên điều khiển một trận đấu tại giải vô địch các quốc gia châu Phi. Bà Mukansanga cũng từng điều hành các trận đấu môn bóng đá nữ Olympic.

Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ngày 27/7.

Nói về sự chuân bị của đội tuyển nữ Việt Nam cho cuộc đối đầu Bồ Đào Nha, tiền đạo Huỳnh Như cho biết: "Sau trận đầu tiên, toàn đội đã có những kinh nghiệm cũng như bài học cho những trận đấu tiếp theo. Bây giờ toàn đội phải tập luyện nhiều hơn, cải thiện những thiếu sót ở trận đấu vừa rồi, cố gắng khắc phục để bước vào trận đấu tiếp theo gặp Bồ Đào Nha".

Đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam từng thi đấu 1 năm ở Bồ Đào Nha. Cô sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho đồng đội để tìm cách đối phó với đối thủ. Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng cho thấy họ nghiên cứu rất kỹ về đội tuyển nữ Việt Nam.

