Huyện Quế Võ: Đồng bộ phát triển hạ tầng đô thị hướng tới thành lập thị xã

(VTC News) -

Thời gian qua, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, huyện ủy, HĐND - UBND huyện Quế Võ tập trung điều hành, kịp thời chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; phát triển sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ văn hoá - xã hội…, với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu năm 2022 huyện đã đạt được nhiều kết quả nhất định.

Về tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện (theo giá so sánh 2010) đạt 61.966 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 2,4% so cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng đạt 56.284 tỷ đồng, tăng 9,0% so cùng kỳ; dịch vụ đạt 4.150 tỷ đồng, tăng 9,8% so cùng kỳ.

Đối với sản xuất công nghiệp - xây dựng, hoạt động thương mại - dịch vụ, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước phát huy hiệu quả rất lớn trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Một góc của huyện Quế Võ được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại.

Đồng thời, việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế và sự tăng trưởng trở lại với những con số ấn tượng. Nhờ đó mà giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt 54.814 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ năm 2021, bằng 101,6% kế hoạch.

Lĩnh vực xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất ước đạt 1.470 tỷ đồng, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2021.

Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và tổ chức không gian đô thị, huyện Quế Võ dành nguồn lực ưu tiên tập trung đầu tư các công trình có tính cấp bách, trọng điểm, các dự án liên quan đến các tiêu chí phát triển đô thị còn ở ngưỡng thấp, đặc biệt là các công trình kết cấu hạ tầng kết nối nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và các dự án có khả năng huy động nguồn lực ngay từ cộng đồng.

Tạo đột phá về thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Quế Võ II, III, khu công nghiệp An Việt Quế Võ 6, Cụm công nghiệp Đức Long - Châu Phong, khai thác triệt để các lợi thế so sánh, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng, đồng thời tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm để phát triển và hội nhập.

Khu công nghiệp Quế Võ III.

Bên cạnh việc phát triển đô thị phải gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển đồng bộ cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, không chỉ cho trước mắt mà còn cho nhu cầu lâu dài như: phát triển mạng lưới giao thông; điện, ngầm hóa đường dây điện lực; từng bước đầu tư hệ thống chiếu sáng đô thị gắn với quản lý, vận hành khoa học; phát triển đồng bộ hệ thống cấp thoát nước đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững.

Song song với đó là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 luôn được huyện Quế Võ tập trung chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch.

Đến nay, toàn huyện đạt 156/190 tiêu chí, trong đó, xã Mộ Đạo cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, xã Chi Lăng đạt 18/19 tiêu chí), tích cực triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm, đến nay được công nhận thêm 9 sản phẩm, làng nghề gốm Phù Lãng được tỉnh công nhận làng nghề truyền thống.

Huyện Quế Võ đã và đang tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có chủ trương đầu tư hoặc dự án đang thi công xây dựng để nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí đối với phường, nâng cao các tiêu chuẩn còn thiếu, còn yếu đối với thị xã. Đến nay, Đề án thành lập thị xã Quế Võ đã được hoàn thiện trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ngày 14/6/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 490/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ (phạm vi toàn huyện Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV, với số điểm đánh giá là 88,7 điểm. Ngày 21/6/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 2254/BXD-PTĐT về việc rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực 10 xã, thị trấn dự kiến thành lập phường khi thành lập thị xã Quế Võ; kết quả 11 đơn vị (đạt 100%) cơ bản đã đáp ứng tiêu chuẩn đối với các phường thuộc thị xã. Ngày 13/7/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương đã tiến hành khảo sát hiện trạng các đơn vị hành chính dự kiến thành lập thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ.