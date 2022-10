Huy động 80 xe chở xăng dầu để tăng cường nguồn cung cho TP.HCM

(VTC News) -

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hiện nay, tình hình cung ứng xăng dầu của thành phố đang gặp khó khăn. Nguồn cung có tình trạng thiếu hụt cục bộ do việc nhập khẩu của 1 số đơn vị bị gián đoạn, việc vận chuyển cũng bị ảnh hưởng do tình hình bão lụt. Một số cửa hàng bán lẻ đã tạm ngưng hoạt động hoặc kinh doanh gián đoạn do nguồn hàng cung ứng không đáp ứng kịp, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Các cửa hàng này chủ yếu thuộc doanh nghiệp tư nhân kinh doanh nhỏ lẻ, không theo chuỗi và nguồn lực có giới hạn nên khó cân đối, bù đắp chi phí.

Nhiều người dân xếp hàng đổ xăng vào chiều tối ngày 9/10. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Sở Công Thương TP.HCM đang phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, Cục Quản lý thị trường theo dõi sát tình hình, nắm rõ nguyên nhân, lý do đóng cửa, tạm dừng kinh doanh của từng cửa hàng để có hướng xử lý phù hợp.

Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn, Sở Công Thương sẽ tổ chức gặp gỡ, lắng nghe trực tiếp ý kiến của doanh nghiệp, tham mưu UBND TP báo cáo Liên bộ Công Thương và Tài chính về tình hình hoạt động bán lẻ trên địa bàn để có giải pháp phù hợp, giúp các doanh nghiệp cân đối chi phí, đảm bảo nguồn cung ứng phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân.

Tối 9/10, tại nhiều cây xăng ở khu vực ngoại thành TP.HCM, người dân xếp hàng chờ mua xăng. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trước mắt, Sở Công Thương TP đề nghị các đơn vị có chuỗi cung ứng lớn tăng cường nhập hàng để cung ứng xăng dầu cho doanh nghiệp bán lẻ. Cụ thể là ngay trong đêm 9/10, Petrolimex TP.HCM huy động 80 xe bồn vận chuyển xăng dầu từ kho về hệ thống cửa hàng bán lẻ của mình để tăng cường nguồn cung, bù đắp cho các cửa hàng lân cận đang bị gián đoạn cục bộ.

Từ trưa ngày hôm qua (9/10) nhiều cây xăng ở TP. thủ Đức đã thiếu xăng cục bộ và hạn chế số lượng bán xăng. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Sở Công Thương có kiến nghị và được UBND thành phố chấp thuận, cho phép phối hợp Cảnh sát giao thông và Sở Giao thông Vận tải tạo điều kiện phân luồng cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu có thể thuận lợi tiếp cận các cửa hàng, cấp xăng dầu trong giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, với khoảng 500/554 cửa hàng bán lẻ vẫn đang duy trì hoạt động và cung ứng đầy đủ xăng dầu ra thị trường, Sở Công Thương TP.HCM sẽ công bố danh sách này để doanh nghiệp và người dân có thể yên tâm và thuận tiện trong việc mua và đổ xăng cho phương tiện khi lưu thông.