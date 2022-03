Hướng dẫn mới nhất chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế

(VTC News) -

Những tiêu chí trên được Bộ Y tế nêu ra trong “Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19”. Tại hướng dẫn này, Bộ Y tế đưa ra các tiêu chí lâm sàng đối với trẻ là F0 điều trị tại nhà; những thuốc, vật dụng gia đình cần chuẩn bị.

3 tiêu chí lâm sàng

Để được điều trị tại nhà, trẻ và gia đình phải đáp ứng 3 tiêu chí sau. Thứ nhất, trẻ em lớn hơn hoặc bằng 16 tuổi được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trẻ.

Thứ 2, trẻ không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ (không khó thở, không suy hô hấp, SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời, nhịp thở bình thường theo tuổi).

Thứ 3, trẻ không mắc các bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định. Trẻ được điều trị ở nhà khi có bố, mẹ, người thân đủ khả năng chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ (gọi chung là người chăm sóc), có khả năng liên lạc với nhân viên y tế (qua các phương tiện như điện thoại, máy tính...) để được nhân viên y tế theo dõi, giám sát và xử trí khi có tình trạng cấp cứu.

Các vật dụng, thuốc cần thiết

Bộ Y tế đưa ra các loại vật dụng cần thiết, gồm: Nhiệt kế; máy đo SpO2 cá nhân (nếu có); khẩu trang y tế; phương tiện vệ sinh tay; vật dụng cá nhân cần thiết; thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đạy.

Thuốc điều trị tại nhà gồm: Thuốc hạ sốt paracetamol (gói bột hoặc cốm pha uống hoặc viên hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, đủ dùng từ 5 - 7 ngày); thuốc cân bằng điện giải Oresol, gói bù nước, chất điện giải khác; thuốc giảm ho (ưu tiên các thuốc từ thảo mộc), đủ dùng từ 5-7 ngày.

Ngoài ra cần thêm dung dịch nhỏ mũi natriclorua 0,9%, đủ dùng từ 5 - 7 ngày và thuốc điều trị bệnh nền (nếu cần, đủ sử dụng trong 1 - 2 tuần).

Cách ly, theo dõi sức khoẻ thế nào?

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, gia đình cần tạo không gian cách ly riêng cho trẻ nhất là khi trẻ có khả năng tự chăm sóc. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm; luôn mở cửa sổ, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa trẻ mắc COVID-19 và những người khác nếu có thể được.

Với trẻ dưới 5 tuổi, phụ huynh cần theo dõi các dấu hiệu: tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), bú/ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, mầu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa.

Bộ Y tế khuyến cáo, khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường sau, phụ huynh cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám, chữa bệnh: Trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc li bì, hoặc co giật; sốt cao liên tục trên 39 độ C và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt, trẻ thở nhanh hơn so với tuổi (dưới 2 tháng khi thở ≥ 60 lần/phút; trẻ từ 2 tháng đến đến dưới 12 tháng thở ≥ 50 lần/phút; trẻ từ 12 tháng đến dưới 5 tuổi khi thở ≥ 40 lần/phút) hoặc thở bất thường (khó thở, thở phập phồng cánh mũi, co kéo hõm ức, cơ liên sườn), tím tái, nôn mọi thứ, trẻ không bú được hoặc không ăn, uống được... cần liên hệ ngay các trung tâm y tế gần nhất.

Với trẻ từ 5 tuổi trở lên cần teo dõi các dấu hiệu: tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, màu sắc da, niêm mạc, ăn uống, đau ngực, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, mất khứu giác, thính giác. Khi có bất kỳ một trong các dấu hiệu cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám, chữa bệnh.