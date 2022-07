Hung thủ đâm 4 người hàng xóm thương vong ở Nghệ An có bệnh án tâm thần

(VTC News) -

Ngày 13/7, theo tin từ Công an Nghệ An, đối tượng gây ra vụ án mạng làm 1 người chết, 3 người bị thương ở xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có bệnh án tâm thần từ năm 2019.

Trước đó, khoảng 4h ngày 12/7, Lương Văn Thảo (SN 1983, trú tại xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bất ngờ cầm dao sang nhà hàng xóm chém 1 cặp vợ chồng và 1 người khác trọng thương.

Kẻ gây án Lương Văn Thảo.

Sau đó, Thảo vứt dao lại hiện trường, cầm theo chiếc bơm xe đạp đi sang nhà anh Vi Công Thu (là công an viên) để gõ cửa. Sau khi xông vào nhà, Thảo dùng bơm đánh vào đầu gối của vợ anh Thu. Ngay sau đó, anh Thu đã khống chế đối tượng.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Lãnh đạo Công an Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Tân Kỳ phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh, khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã bắt giữ Lương Văn Thảo để điều tra, xử lý theo quy định.