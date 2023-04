Huế cấm nhiều đoạn đường trung tâm để phục vụ Festival Nghề truyền thống 2023

(VTC News) -

Ngày 27/4, tin từ Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phát đi hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2023. Theo đó, tất cả các loại phương tiện bị cấm đi vào một số đoạn đường tại TP Huế theo ngày, giờ nhất định.

Cụ thể, từ 18h - 22h các ngày 27,28,29,30/4 cấm tất cả các loại phương tiện đi vào đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Trường Tộ đến Phan Bội Châu).

Từ 17h-18h30 ngày 29/4 cấm tất cả các loại phương tiện đi lên cầu Trường Tiền và đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân). Từ 16h00 đến 17h00 cấm tất cả các loại phương tiện đi vào đường Hai Bà Trưng (khu vực phố đi bộ).

TP Huế đang gấp rút chuẩn bị cho các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2023. (Ảnh: Lê Chung)

Từ 16h30 đến 18h30 ngày 2/5 cấm tất cả các loại phương tiện đi vào các đoạn đường: Lê Lợi (từ cầu Trường Tiền đến Chu Văn An - Lê Lợi); đường Chu Văn An; đường Nguyễn Thái Học (từ Chu Văn An đến Bà Triệu); đường Bà Triệu (từ Lê Quý Đôn đến đường vào số 1 Hà Huy Tập; Hà Huy Tập (từ Dương Văn An đến Tố Hữu).

Từ 17h00 đến 18h00 ngày 3/5 cấm tấ cả các loại phương tiện đi vào đường Hùng Vương (từ khu vực ngã sáu đến Lê Lợi) và đường Lê Lợi (từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân). Từ 17h30 đến 19h00 ngày 5/5 cấm tất cả các loại phương tiện đi vào đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Trường Tiền); đường Trần Hưng Đạo (đoạn công viên từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân) và cấm lên cầu Trường Tiền.

Cấm tất cả các loại ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và xe tải đi vào đường Lê Lợi (từ cầu Phú Xuân đến Điện Biên Phủ) từ 18h00 đến 22h00 các ngày 27, 28, 29, 30/4 và 4, 5/5.

Theo kế hoạch, Festival Nghề truyền thống Huế 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28/4/2023 đến hết ngày 05/5/2023, trong đó lễ khai mạc tổ chức vào tối 28/4 và bế mạc vào tối 05/5/2023. Không gian chính trải dài xuyên suốt hai bên bờ sông Hương và nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố Huế.

Chương trình chính gồm không gian trưng bày, thao diễn và giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống của các thành phố quốc tế (từ 28/4/2023 đến hết ngày 05/5/2023). Không gian trưng bày, thao diễn và giới thiệu các sản phẩm nghề và làng nghề truyền thống Huế và một số địa phương tiêu biểu trong cả nước (từ 28/4/2023 đến hết ngày 05/5/2023).

Lễ hội ẩm thực, chủ đề "Tinh hoa nghề Bún". Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc (tối 28/4/2023). Chương trình giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật giữa thành phố Huế và các thành phố hợp tác, kết nghĩa trong nước và quốc tế (tối 29/4/2023). Lễ hội Quảng diễn đường phố. Lễ hội Tri ân dòng Hương - thuyền hoa đăng trên sông (tối 30/4/2023).Lễ tế Tổ bách nghệ và Lễ rước (ngày 05/5/2023). Chương trình nghệ thuật Lễ bế mạc (tối 05/5/2023).

NGUYỄN VƯƠNG