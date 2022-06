Ban tổ chức Festival Huế xin lỗi khán giả có vé không được xem nhạc Trịnh

(VTC News) -

Chiều 28/6, Ban Tổ chức Festival Huế cùng Ban tổ chức chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn gửi lời xin lỗi vì sự cố liên quan quá trình soát vé tại chương trình tối 27/6. Đây là hoạt động cộng đồng nằm trong khuôn khổ tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25 đến 30/6.

Theo ban tổ chức, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Huế - Sài Gòn - Hà Nội" diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn trước Đại nội Huế, vé được mời hoặc phát miễn phí chứ không bán.

Tại thời điểm gần bắt đầu chương trình, khán đài còn chỗ trống, nhưng do công tác phối hợp giữa các lực lượng an ninh, bảo vệ và kiểm soát vé chưa nhịp nhàng, ban tổ chức mở rào chắn cho khán giả vào tự do quá đông, gây nguy cơ mất an toàn.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Huế - Hà Nội - Sài Gòn" trong khuôn khổ Festival Huế 2022 diễn ra tối 27/6 thu hút rất đông khán giả.

Trước tình hình đó, lực lượng bảo vệ buộc phải chặn các cổng ra, vào để hạn chế rủi ro xảy ra đối với số đông bên trong. Vì vậy, khán giả có giấy mời đến sát giờ biểu diễn và phóng viên được cấp thẻ tác nghiệp vẫn không thể vào khu vực phía trong.

Theo ban tổ chức, đây là sự cố không đáng có. "Với tinh thần cầu thị và lắng nghe, ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến khán giả và xin rút kinh nghiệm để đảm bảo sự phối hợp giữa các lực lượng được nhịp nhàng, đồng bộ hơn, không tái diễn trường hợp tương tự ở những chương trình khác", đại diện Ban tổ chức Festival Huế 2022 cho hay.

Trước đó, tối 27/6, mạng xã hội xuất hiện thông tin lùm xùm về việc người dân có vé mời, thậm chí vé VIP, nhưng không được vào cửa. Ngoài ra, nhiều phóng viên phản ánh họ có thẻ tác nghiệp (do Ban tổ chức Festival Huế 2022 cấp) cũng bị chặn lại, không cho vào trong.