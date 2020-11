Huế cấm người dân ra khỏi nhà, ngưng tìm kiếm ở Rào Trăng 3 để tránh bão số 13

Chiều 13/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công điện hỏa tốc về việc ứng phó với với bão số 13 trong đó có nội dung yêu cầu người dân không ra khỏi nhà dự kiến từ 18h ngày 14/11 cho đến khi có thông báo lại.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước không được ra đường khi có gió lớn, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh việc cấm ra đường cho phù hợp.

Bão số 5 trước đó đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề ở Thừa Thiên - Huế.

Để ứng phó với bão số 13, Thừa Thiên - Huế xây dựng kế hoạch di dời tập trung và tại chỗ 19.671 hộ dân, với 65.890 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn và sẽ hoàn thành di dân trước 10h00 ngày 14/11.

Các địa phương kiểm tra, rà soát việc neo đậu tàu thuyền tại các cảng cá, âu thuyền bến neo đậu… tuyệt đối không được để người ở lại trên các lòng bè, chòi canh, trên tàu, các lán trại công trình đang xây dựng từ 15h ngày 15/11. Các đơn vị được yêu cầu hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 13.

Trước đó, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng có công điện về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 13.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 13 nên từ chiều 14 -16/11 có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, biển động mạnh. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng đạt báo động 2 đến báo động 3, biển động dữ dội. Thời tiết trong những ngày đến còn diễn biến phức tạp và có khả năng mưa kéo dài đến ngày 17/11.

Hiện ở Huế nước lũ vẫn chưa rút hết trong khi địa phương này dự báo sẽ đón nhận một đợt lũ mới do ảnh hưởng của bão số 13.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 13, mưa lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân, nhà nước, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 13; lực lượng cứu hộ tạm ngừng tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng 3 vùi lấp 17 công nhân xảy ra rạng sáng 12/10.

Khẩn trương gia cố đảm bảo an toàn nhà ở, cơ sở giáo dục, trường học, y tế, công sở, các khu công nghiệp; cắt tỉa cây xanh; đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, cơ sở hạ tầng trong điều kiện gió bão mạnh; đảm bảo an toàn hệ thống cần cẩu đang thi công; hệ thống thông tin liên lạc, các cột anten trên địa bàn. Chú ý các điều kiện an toàn, phòng chống tai nạn thương tích khi gia cố nhà ở, các công trình.

Tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, các khu vực trọng điểm: Các vùng ven biển, cửa sông, ven sông ven sông suối; thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông; khu vực đèo Phú Gia, huyện Phú Lộc, khu vực A Lưới; sông Thượng Nhật huyện Nam Đông; sông Tả Trạch đoạn qua xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy; sông Bồ đoạn qua xã Phong An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền; phường Hương Vân, phường Hương Văn thị xã Hương Trà; dọc các tuyến đường Quốc lộ 49 lên A Lưới, đường Hồ Chí Minh, đường tỉnh lộ 71 qua Phong Điền, đường tỉnh lộ 14 qua Nam Đông, đường cao tốc La Sơn - Túy Loan; khu vực ven biển, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Chỉ đạo các phòng ban chức năng, các địa phương rà soát các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn.