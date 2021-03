Honda Việt Nam ghi dấu 25 năm thành lập

(VTC News) -

Được thành lập vào năm 1996, tính đến tháng 3 năm 2021, trong 25 năm qua, với khẩu hiệu “Sức mạnh của những Ước mơ” và niềm tin về một “Công ty được xã hội mong đợi”, HVN đã, đang và sẽ không ngừng cố gắng hết mình tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội Việt Nam thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp xã hội.

Video: Dấu ấn 25 năm hình thành và phát triển của Công ty Honda Việt Nam

HVN là liên doanh giữa 3 công ty: Công ty TNHH Honda Motor tại Nhật Bản (42%); Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (30%); Công ty TNHH Asian Honda Motor tại Thái Lan (28%).

Nhận Giấy phép Đầu tư số 1521/GP ngày 22/3/1996 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, đăng ký lại theo giấy Chứng nhận Đầu tư số 191022000110 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 26 tháng 6 năm 2008 và sau đó có sửa đổi thêm 10 lần cho đến nay. Trong 25 năm có mặt ở Việt Nam, tổng số vốn đầu tư của Honda vào Việt Nam đạt khoảng hơn 600 triệu đô la.

Hiện có 3 nhà máy Xe máy và 01 nhà máy Ô tô hoạt động với hơn 10.000 công nhân viên đang làm việc, cùng với các công ty vệ tinh cũng như hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) và Nhà phân phối Ôtô Honda trên toàn quốc.

Những mốc lịch sử quan trọng của Honda Việt Nam qua 25 năm:

1996 – 2000: Xuất xưởng chiếc xe Super Dream vào 12/1997, khánh thành nhà máy Honda Việt Nam năm 1998. Năm 1999, khánh thành Trung tâm Lái xe An toàn.

2001 – 2005: Wave Alpha được giới thiệu vào năm 2002. Vào tháng 6 năm 2005, HVN khởi công xây dựng nhà máy Ô tô.

2006 – 2010: Trong năm 2006, khánh thành nhà máy Ô tô và đưa chiếc xe Civic do HVN lắp ráp lần đầu giới thiệu ra thị trường. Năm 2007 chứng kiến sự ra đời của dòng xe Air Blade - chiếc xe tay ga đầu tiên do Honda Việt Nam lắp ráp và giới thiệu ra thị trường. Trong năm 2008, HVN khánh thành nhà máy xe máy thứ hai. Cũng trong năm 2008, chiếc xe Ô tô CR-V do HVN lắp ráp lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường.

2011 – 2015: Năm 2011, HVN bắt đầu xây dựng nhà máy xe máy thứ 3 tại tỉnh Hà Nam. Năm 2013, nhà máy Ô tô tiếp tục lắp ráp mẫu xe City và giới thiệu ra thị trường. Cũng trong năm này, HVN kỷ niệm chiếc xe máy thứ 10 triệu xuất xưởng và nhà máy bánh răng được đưa vào hoạt động. Đến năm 2014, HVN đã đạt mục tiêu 15 triệu xe và đưa nhà máy Piston đầu tiên ở Việt Nam đi vào hoạt động. Trong năm 2014, HVN khánh thành nhà máy xe máy thứ ba.

2016 – 2021: Năm 2017, HVN đã hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm lái xe an toàn mới. Đến tháng 2/2018, HVN chính thức giới thiệu mẫu xe Rebel 300 tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển trong lĩnh vực kinh doanh xe máy khi nhập khẩu và phân phối nhiều mẫu xe phân khối lớn mang hiệu Honda tại thị trường Việt Nam. Tháng 10/2020, HVN chào mừng xuất xưởng chiếc xe máy thứ 30 triệu. Ngày 26 tháng 1 năm 2021, HVN chào mừng xuất xưởng chiếc ô tô thứ 100.000

Trên chặng đường phát triển của mình, cùng với những nỗ lực sản xuất và kinh doanh những sản phẩm ô tô, xe máy tốt nhất tới hàng triệu lượt khách hàng Việt Nam, HVN còn mang đến những giá trị gia tăng và đóng góp tích cực cho cộng đồng bằng việc luôn đi đầu trong các hoạt động đào tạo lái xe an toàn, bảo vệ môi trường, hỗ trợ giáo dục, tài trợ đua xe thể thao, bóng đá cũng như các hoạt động xã hội khác.

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Sau khi chính thức thành lập vào năm 1996, Honda đã bắt đầu cho lăn bánh những chiếc xe máy đầu tiên tại thị trường Việt Nam sau đó 1 năm. Từ xuất phát điểm với 01 nhà máy sản xuất xe máy đặt trụ sở tại Vĩnh Phúc, đến nay sau 25 năm phát triển, HVN đã chứng minh được nỗ lực mở rộng kinh doanh nhằm đáp ứng kỳ vọng cho vị thế là nhà sản xuất ô tô xe máy hàng đầu khi vận hành 03 nhà máy Xe máy, 01 nhà máy Ô tô cùng 01 Trung tâm Đào tạo Lái xe an toàn hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Dây chuyền sản xuất xe máy ở Vĩnh Phúc.

Mẫu xe đầu tiên HVN giới thiệu ra thị trường Việt Nam là Super Dream vào tháng 12 năm 1997. Trải qua 25 năm phát triển, hiện HVN đang sản xuất, nhập khẩu để phân phối ra thị trường 30 mẫu xe thuộc các dòng xe khác nhau, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Các sản phẩm của HVN giới thiệu ra thị trường đều được đánh giá cao với thiết kế thời trang, công nghệ tiên tiến, vận hành mạnh mẽ và đặc biệt là luôn hướng đến việc nâng tầm tiện ích cuộc sống cho khách hàng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, HVN còn đầu tư phát triển các hoạt động xuất khẩu linh kiện phụ tùng xe máy, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu xe máy của Honda trên toàn cầu. Tính đến 02/2021, đã có hơn 994.000 xe máy được xuất khẩu đi các nước trên thế giới với tổng giá trị bao gồm cả linh kiện đạt hơn 2,4 tỷ đô la.

Tháng 3 năm 2005, HVN chính thức nhận được giấy phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Đây là một mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự phát triển của Công ty. Chỉ hơn 1 năm sau, HVN đã xây dựng thành công nhà máy và mạng lưới nhà phân phối, tổ chức các chương trình đào tạo bán hàng, dịch vụ, lái xe an toàn cho nhân viên các nhà phân phối.

Dây chuyền sản xuất xe Honda City.

Với những nỗ lực không ngừng, HVN không chỉ được biết đến là nhà sản xuất xe máy danh tiếng mà còn là nhà sản xuất ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, HVN đang vận hành lĩnh vực sản xuất ô tô với 1 nhà máy đặt tại Vĩnh Phúc với công suất 23.000 xe/năm, được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và công nghệ tiên tiến. Quy trình sản xuất được quản lý và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Honda được đào tạo tại nhà máy Honda tại Nhật Bản.

Từ năm 2006 đến nay, HVN đã có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất và lắp ráp các mẫu xe Honda Civic (thế hệ thứ 8, thế hệ thứ 9), Honda CR-V (thế hệ thứ 3, thế hệ thứ 4, bản facelift của thế hệ thứ 5) và Honda City (từ thế hệ thứ 3 đến thế hệ thứ 5).

Để khách hàng có thể trải nghiệm rõ nhất khả năng vận hành vượt trội của các sản phẩm ô tô Honda, cũng như lan tỏa niềm vui cầm lái đến nhiều hơn nữa khách hàng trên cả nước, tháng 11/2020, Honda Việt Nam công bố Chiến dịch “Feel The Performance” với điểm nhấn là chuỗi sự kiện lái thử đặc biệt do HVN phối hợp với hệ thống Nhà phân phối ô tô Honda tổ chức hàng tháng trên toàn quốc.

Với hệ thống bao gồm 42 Nhà phân phối ô tô trên toàn quốc, doanh số cộng dồn của Honda Ô tô Việt Nam sau hơn 15 năm hoạt động đã đạt hơn 154.000 xe các loại. Đặc biệt, tất cả các Nhà phân phối đều đạt tiêu chuẩn 5S chặt chẽ của HVN, bao gồm: bán hàng (Sales), bảo hành bảo dưỡng (Service), cung cấp phụ tùng Honda chính hiệu (Spare-parts), hướng dẫn lái xe an toàn (Safety Driving) và hoạt động đóng góp xã hội (Social Contributions). Thông qua hệ thống Nhà phân phối ngày càng vững mạnh, HVN cam kết không ngừng nỗ lực cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hậu mãi với chất lượng cao nhất.

Đóng góp xã hội

Trên chặng đường hình thành và hoạt động của Honda tại Việt Nam, với niềm tin vào “Sức mạnh của những Ước mơ”, chúng tôi luôn nỗ lực là một “công dân” của Việt Nam mong muốn đóng góp phần nào vào việc “Xây dựng một xã hội mà mọi người có thể theo đuổi Ước mơ của mình” và “Xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”. Chính vì lẽ đó, HVN đã triển khai nhiều hoạt động đóng góp xã hội thiết thực và lâu dài, tập trung vào 6 lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, An toàn giao thông, Hỗ trợ Giáo dục, Hỗ trợ cộng đồng, Tài trợ bóng đá và Đua xe thể thao.

Gần 6 triệu em học sinh bước vào lớp Một nhận mũ bảo hiểm do HVN sản xuất.

Là một nhà sản xuất và kinh doanh phương tiện di chuyển tại Việt Nam, HVN nhận thức rõ việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm lâu dài và cấp bách với xã hội.

Trong 25 năm qua, Honda đã tăng cường các hoạt động đào tạo lái xe an toàn cho người dân cả nước với số lượng người được đào tạo trực tiếp lên đến hơn 54 triệu người; Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục như: tổ chức Sân chơi Ý tưởng Trẻ thơ, trao tặng Giải thưởng Honda, tài trợ học bổng, hỗ trợ trang thiết bị thư viện; Tài trợ cho Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam nhằm đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá nước nhà; Tài trợ triển khai các giải đua trong nước, tham gia giải vô địch đua quốc tế cũng như tài trợ cho các đội Honda tại giải vô địch châu lục với mong muốn xây dựng văn hóa đua xe chuyên nghiệp và an toàn tại Việt Nam.

Phấn đấu trở thành Công ty được Xã hội mong đợi luôn luôn là mục tiêu lâu dài của Honda trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. HVN hy vọng những thành tích và đóng góp của mình trong vòng 25 năm hoạt động sẽ phần nào minh chứng cho những cam kết đối với thị trường Việt Nam. HVN chắc chắn sẽ có thể làm tốt hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.