Honda CR-V động cơ lai điện đối đầu Toyota RAV4

Đây cũng là mẫu xe hybrid plug-in đầu tiên được Honda cung cấp tại thị trường Trung Quốc.

Honda Honda CR-V PHEV sở hữu động cơ lai điện và đốt trong giống Clarity PHEV. Vì vậy, nhiều khả năng như Clarity, đó sẽ là sự kết hợp của động cơ 4 xi-lanh Atkinson 1.5 lít và một động cơ điện tạo ra công suất tổng hợp là 212 mã lực.

Với công suất này, CR-V PHEV sẽ mạnh mẽ hơn so với phiên bản được trang bị động cơ thông thường, nhưng kém hơn nhiều so với Toyota RAV4 Prime với hệ thống truyền động plug-in hybrid 302 mã lực. Tuy nhiên theo Honda, động cơ điện cho phép CRV PHEV có thể di chuyển liên tục trong 80 km, tốt hơn so với phạm vi điện hơn 67 km của RAV4 Prime.

Ngoài hệ thống truyền động, CR-V PHEV khác với CR-V thông thường ở một số khía cạnh ví dụ logo Honda màu xanh dương đặc trưng nổi bật bởi lưới tản nhiệt với các thanh ngang mạ crôm mới. Ở phía sau, huy hiệu e: PHEV xuất hiện ngay bên dưới tên CR-V.

Mặc dù vẫn chưa có thông tin chính thức về việc CR-V PHEV sẽ được bán tại Mỹ nhưng mẫu xe này dự kiến sẽ được bán tại Trung Quốc vào tháng 1 năm sau.

Với hiệu suất cao hơn bản CRV thông thường và khả năng di chuyển liên tục mà không cần sử dụng động cơ xăng, CR-V PHEV nhiều khả năng sẽ giúp Honda nâng cao doanh số tại thị trường Trung Quốc.