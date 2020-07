Hỗn chiến trong quán nhậu, 1 người bị chém gần lìa tay, 4 người thương nặng

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc nữ giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt của nhiều người số tiền 250 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu ông Loic Erwan Kevin Gautier - Giám đốc sàn thương mại điện tử Leflair đến trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Minh Khâm - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land.