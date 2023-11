Hơn 80 học sinh nhập viện, nghi do bị ngộ độc ở Kiên Giang

Tại cuộc họp, ông Đặng Văn Bình, Phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết: đã có báo cáo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn của các trường xảy ra vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn tại trường ngày 15/11 vừa qua.

Theo kết quả xét nghiệm, các chỉ tiêu vi sinh vật trong món thịt heo khìa phục vụ cho các em học sinh ở 3 trường tiểu học đều vượt ngưỡng giới hạn cho phép dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, gây nên ngộ độc tập thể tại 3 trường này.

Món thịt heo khìa bị nhiễm vi sinh vật khiến 93 em học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Món thịt heo khìa của cơ sở cung cấp suất ăn Cát Tường (phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá) cung cấp bị ô nhiễm vi sinh vật Ecoli, Coliforms, Bacilluscereus, Staphylococcus. Sau bữa trưa và bữa xế, đến khoảng 14h5 ngày 15/11 thì xảy ra tình trạng ngộ độc.

Cơ sở Cát Tường cung cấp suất ăn cho 3 trường tiểu Mạc Đĩnh Chi, Trần Văn Ơn và Lê Văn Tám thì cả 3 trường đều có học sinh bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Tổng số học sinh bị ngộ độc là 93 em, trong đó có 78 em được đưa đến bệnh viện điều trị, số còn lại điều trị tại nhà.

Trong số này,Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi có 31/49 học sinh ăn bán trú bị ngộ độc; Trường Trần Văn Ơn có 56/103 học sinh ăn bán trú bị ngộ độc; Trường Lê Văn Tám có 6/227 học sinh ăn bán trú bị ngộ độc.

Theo kết quả điều tra, bữa ăn trưa với thực đơn 4 món gồm cơm trắng, canh chua (bắp cải, đậu bắp, khóm, cá chả), thịt heo khìa, mít (tráng miệng). Ăn xong, các học sinh nghỉ ngơi và ngủ trưa tại trường. Sau khi thức dậy, khoảng 13h, các học sinh bắt đầu buổi ăn xế với món mì tươi nấu rau củ.

Đến khoảng hơn 14h, một vài học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói và số học sinh có cùng biểu hiện càng tăng thêm.

Ban giám hiệu nhà trường đã gọi xe cấp cứu kịp thời đưa các học sinh đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Kiên Giang điều trị. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu cũng kiến nghị gia đình hỗ trợ đưa học sinh đến bệnh viện thăm khám nếu học sinh có biểu hiện không khỏe. Đồng thời báo tin cho phòng giáo dục đào tạo thành phố về vụ việc.

Cuộc họp chiều ngày 27/11.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh, Trạm Y tế phường Rạch Sỏi đến hiện trường xác minh và thực hiện công tác điều tra ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo nhanh về Sở Y tế, Cục An toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thành viên của đoàn công tác điều tra nguyên nhân vụ việc cho biết: Sau khi đi kiểm tra thực tế phát hiện cơ sở Cát Tường có mấy vi phạm gồm: không xuất trình được sổ kiểm định 3 bước cũng như sổ lưu mẫu; bếp cung cấp thức ăn chưa đúng theo quy chuẩn 1 chiều; khu vực chế biến không đảm bảo vì không được che chắn cẩn thận để đảm bản an toàn vệ sinh do phía sau cơ sở có nuôi gia súc gia cầm, chủ yếu là gà, đây là nguồn dễ gây lây nhiễm bệnh.

Tại cuộc họp, trên cơ sở phân tích kỹ các nguyên nhân, lỗi sai phạm của cơ sở cung cấp bữa ăn gây ngộ độc thực phẩm, đại diện các cơ quan chức năng thảo luận hình thức xử lý cơ sở theo đúng quy định pháp luật.

Ông Chung Tấn Thịnh, Phó giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết: "Cơ sở này đã bị kiểm tra, nhắc nhở, nhưng về tính khắc phục còn chậm, chưa đảm bảo. Tất cả các ý kiến hôm nay, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tổng hợp và hoàn thiện lại báo cáo và các nội dung, đồng thời đưa kiến nghị về UBND tỉnh với những sai phạm như vậy thì mức phạt bao nhiêu, cơ quan nào ra quyết định xử phạt".