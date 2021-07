Hơn 23.500 thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

(VTC News) -

Tại buổi họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chiều ngày 8/7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm 2021 là 1.021.340, trong đó 981.773 em tới dự thi (đạt tỷ lệ 96,13%). Hiện cả nước còn 23.569 thí sinh (chiếm tỷ lệ 2.31%) chưa thể dự thi đợt 1 do ảnh hưởng từ COVID-19. Các thí sinh này sẽ tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trong thời gian tới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tổ chức 2.233 điểm thi với 43.139 phòng thi trên cả nước, đảm bảo các thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.

Sau hai ngày diễn ra kỳ thi, cả nước có 18 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ. Không có cán bộ vi phạm quy chế thi.

Theo đánh giá của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi năm nay bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, không đánh đố thí sinh, có độ phân hóa hợp lý, đáp ứng được mục đích xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT).

Về công tác chấm thi, ông Trinh cho biết, Bộ GD&ĐT hoàn thành việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thi và tuyển sinh, phần mềm chấm thi trắc nghiệm năm 2021. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm này sẽ bảo đảm chấm thi chính xác, ngăn ngừa sự can thiệp từ phía người sử dụng.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm giám sát kỳ thi, nhất là công tác chuẩn bị và coi thi, chấm thi, kịp thời phát hiện và xử lý các hạn chế, bất cập tổ chức thi.

Ban Chỉ đạo thi đã phân công, giao nhiệm vụ, trách nhiệm rất cụ thể, rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân tham gia. Các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Y tế và Bộ Công an và đã tích cực phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 và bảo đảm an ninh, an toàn cho các khâu tổ chức kỳ thi và các hoạt động.

Đánh giá chung về kỳ thi, ông Mai Văn Trinh khẳng định, đến thời điểm này các địa phương đã tổ chức thành công, đảm bảo mục tiêu kép của kỳ thi tốt nghiệp THPT là vừa chống dịch vừa tổ chức kỳ thi thành công.