Hơn 15% thanh thiếu niên Mỹ ‘dán mắt’ vào YouTube và TikTok hàng ngày

(VTC News) -

Cuộc khảo sát cho thấy YouTube là “nền tảng được sử dụng rộng rãi” nhất dành cho thanh thiếu niên tại Mỹ, với 93% người tham gia khảo sát cho biết họ thường xuyên sử dụng dịch vụ của Google.

Trong đó, khoảng 16% thanh thiếu niên được hỏi cho biết họ “gần như liên tục truy cập hoặc sử dụng” YouTube, điều này nhấn mạnh mức độ phổ biến rộng rãi của ứng dụng video này đối với thị trường giới trẻ.

YouTube là nền tảng phát video phổ biến nhất với giới trẻ Mỹ.

TikTok là ứng dụng phổ biến thứ hai, với 63% thanh thiếu niên cho biết họ sử dụng dịch vụ video ngắn do ByteDance sở hữu, tiếp theo là Snapchat (60%) và Instagram (59%) của Meta. Báo cáo lưu ý rằng khoảng 17% trong số 63% số người được hỏi cho biết, họ sử dụng “gần như liên tục”.

Trong đó, báo cáo chỉ ra Facebook và Twitter (tiền thân của X), không còn là mạng xã hội phổ biến đối với thanh thiếu niên Mỹ như cách đây 10 năm.

Đặc biệt về Facebook, Pew Research cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng ứng dụng mạng xã hội do Meta sở hữu “đã giảm từ 71% trong năm 2014-2015 xuống còn 33% hiện nay”. Theo công ty, trong cùng thời gian, việc sử dụng Instagram do Meta sở hữu không tạo ra sự khác biệt về thị phần, tăng từ 52% trong năm 2014-15 lên mức cao nhất là 62% vào năm ngoái, sau đó giảm xuống 59% vào năm 2023.

Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng các trẻ em gái tuổi teen có nhiều khả năng sử dụng các ứng dụng như BeReal, TikTok, Snapchat và Facebook hơn so với các bạn nam. Mặt khác, các cậu bé tuổi teen có nhiều khả năng sử dụng các ứng dụng xã hội và nhắn tin tập trung vào trò chơi điện tử như Discord và Twitch.

Về chủng tộc và sắc tộc, cuộc khảo sát cho thấy khoảng 80% thanh thiếu niên da đen sử dụng TikTok, so với 70% thanh thiếu niên gốc Tây Ban Nha và 57% thanh thiếu niên da trắng. Báo cáo lưu ý rằng thanh thiếu niên gốc Tây Ban Nha cũng có nhiều khả năng sử dụng dịch vụ nhắn tin WhatsApp do Meta sở hữu hơn so với thanh thiếu niên da đen hoặc da trắng.