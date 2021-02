Hơn 120 người tung tin sai về dịch COVID-19 ở Hải Dương

Bộ Công an cho biết, từ ngày 27/1 đến 26/2, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện 121 người đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm danh dự, uy tín của chính quyền và nhân dân sở tại liên quan đến phòng, chống dịch.

Trong các vụ việc, cơ quan tố tụng của tỉnh đã khởi tố 3 vụ án hình sự về các hành vi Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và Chống người thi hành công vụ. Hai bị can bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, nhà chức trách phạt hành chính 6 trường hợp với tổng số tiền 41 triệu đồng; nhắc nhở và yêu cầu 91 chủ tài khoản gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Công an Hải Dương làm việc với cá nhân có hành vi chống người thi hành công vụ trong mùa dịch. (Ảnh: C.A)

Về vi phạm pháp luật hành chính liên quan đến phòng chống dịch, tính đến ngày 26/2, Công an Hải Dương đã phát hiện, xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm, phạt tổng số tiền 3,2 tỷ đồng .

Ngoài ra, công an sở tại đã trao đổi về hơn 1.200 F1 với 35 tỉnh, thành phố, giúp các địa phương xử lý 6 trường hợp di chuyển từ Hải Dương về không thực hiện khai báo y tế.

Cũng theo Bộ Công an, khi rà soát để sàng lọc phòng chống dịch, Công an Hải Dương bắt 2 bị can có lệnh truy nã do vận chuyển trái phép ma túy và trộm cắp tài sản.

Tại hội nghị trực tuyến hôm 17/2, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng yêu cầu dịp sau Tết, công an các địa phương kiên quyết không để diễn ra các lễ hội, dịch vụ vui chơi, giải trí tập trung đông người.

Công an cả nước cần tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh như: Trốn tránh chốt kiểm dịch để xâm nhập hoặc đi ra khỏi vùng dịch trái phép, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận hoặc lợi dụng dịch bệnh để nâng giá trang thiết bị, vật tư y tế, đồ dùng thiết yếu nhằm trục lợi.