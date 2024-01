Hôm nay, xét xử 100 bị cáo tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Hôm nay 16/1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 100 bị cáo tham gia tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk với các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái pháp luật; Che giấu tội phạm.

Cơ quan công an bắt một trong những đối tượng tham gia vụ khủng bố.

Căn cứ kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết định đưa ra xét xử lưu động 100 bị cáo. Trong đó, 53 bị cáo bị xét xử về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; 39 bị cáo về tội “Khủng bố”; 1 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; 1 bị cáo về tội “Che giấu tội phạm” quy định tại khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự.

Có 6 bị cáo bị xét xử vắng mặt về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" do đang lẩn trốn.

Sau phiên xét xử, Việt Nam sẽ phối hợp với các quốc gia để truy nã 6 bị cáo Y Mút Mlô, Y Cik Niê, Y Niên Êya, Y Bút Êban, Y Chanh Bya, Y Quynh Bdap đang lưu vong ở nước ngoài về để buộc thi hành án.

Quá trình điều tra cho thấy rạng sáng 11/6/2023, gần 100 người bịt mặt mang theo nhiều vũ khí, chia làm 2 tốp, tấn công hai xã, giết chết 4 công an và làm bị thương 2 công an khác.

Trên đường di chuyển, nhóm này còn giết chết 2 lãnh đạo UBND xã Ea Ktur, Ea Tiêu và 3 người dân. Nhóm này còn bắt 3 con tin trên đường bỏ trốn (cả 3 con tin sau đó được giải cứu).

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại tính mạng, sức khỏe của nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây chết nhiều người, hư hỏng nhiều tài sản.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định do khó khăn, kém hiểu biết nên một số nhóm người bị nhóm lưu vong ở nước ngoài như Y Mút Mlô, Y Cik Niê, Y Niên Êya, Y Bút Êban, Y Chanh Bya, Y Sol Niê… lôi kéo tham gia vào việc tuyên truyền, kích động người dân.

Nhóm cốt cán ở trong nước thực hiện việc lôi kéo, đe dọa, uy hiếp nhiều người dân để thành lập nhóm "lính Đềga", để thực hiện tham gia khủng bố.

Quá trình điều tra, tất cả những bị can bị bắt, bị khởi tố đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những người bị bắt thừa nhận do cuộc sống khó khăn, kém hiểu biết, bị đe dọa nên mới tham gia vào vụ khủng bố, giết người ở huyện Cư Kuin. Những người trót tham gia vào vụ án này xin được Nhà nước khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.