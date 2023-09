Hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(VTC News) -

Trong chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Biden sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ quan trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta; có các hoạt động với doanh nghiệp và người dân.

Hai bên sẽ rà soát lại quan hệ Đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ thời gian tới với nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, kinh tế - thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Điều này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, đây là một sự kiện đặc biệt, do là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và chuyến thăm lại diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập Quan hệ Đối tác toàn diện.

Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ cùng thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Đây cũng là một sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ Việt Nam với Mỹ, đó là các đời Tổng thống Mỹ đương nhiệm đều đi thăm Việt Nam.

Chuyến thăm cho thấy là hai bên đều rất coi trọng nhau, trong chính sách đối ngoại chung của mình, và trong chính sách đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói riêng.

Tháp tùng Tổng thống Biden trong chuyến thăm chính thức Việt Nam có các quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn Đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chhabra.

Quan hệ Việt - Mỹ được bình thường hóa từ tháng 7/1995 và nâng cấp lên Đối tác toàn diện tháng 7/2013, với nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước đã diễn ra.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden là sự tiếp nối của các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng, Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George Bush (năm 2006), Tổng thống Obama (năm 2016) và Tổng thống Donald Trump (năm 2017), trong gần 30 năm qua.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là lĩnh vực chiếm ưu tiên cao trong quan hệ song phương. Mỹ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ. Tăng trưởng thương mại hai nước tăng từ 450 triệu USD năm 1995 lên mức hơn 123 tỷ USD năm 2022.

Việt Nam vươn lên rất nhanh chóng trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong ASEAN.

Tính đến năm 2023, Mỹ đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam với khoảng 1.200 dự án, tổng vốn gần 11,4 tỷ USD.