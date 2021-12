Hội thảo trực tuyến về can thiệp rối loạn phát triển

(VTC News) -

Ngày 19/12, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo "Can thiệp rối loạn phát triển dựa trên bằng chứng khoa học" lần thứ 3 bằng hình thức trực tuyến thông qua nền tảng Zoom, không giới hạn số lượng thành viên tham gia.

Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo với mục tiêu tạo ra một diễn đàn quy tụ các nhà khoa học cùng những người làm thực hành trong nước và thế giới nhằm trao đổi, cập nhật thông tin, chia sẻ những nghiên cứu và tri thức đúng đắn, có khoa học, đồng thời định hướng cho dịch vụ và quan niệm của cộng đồng về can thiệp rối loạn phát triển.

Hội thảo "Can thiệp rối loạn phát triển dựa trên bằng chứng khoa học" lần thứ 3 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến thông qua nền tảng Zoom, không giới hạn số lượng thành viên tham gia.

Trong cuộc hội thảo lần thứ 3, các nhà khoa học sẽ thảo luận về cơ sở lý luận và thực tiễn về các phương pháp can thiệp dựa trên bằng chứng khoa học; vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ can thiệp rối loạn phát triển; vấn đề đạo đức hành nghề trong can thiệp rối loạn phát triển; phối hợp liên ngành nhằm can thiệp rối loạn phát triển.

Ngoài ra, các nhà khoa học sẽ đưa ra và thảo luận nhiều vấn đề khác liên quan đến hoạt động can thiệp rối loạn phát triển hiện nay.

Hội thảo với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý giáo dục như GS. TS Nguyễn Ngọc Phú (Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam), TS. Trần Văn Công (trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội), các chuyên gia nước ngoài, cùng nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia can thiệp trị liệu trẻ rối loạn phát triển.