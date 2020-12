Hội đồng chuyên gia FDA Mỹ chấp thuận vaccine COVID-19 của Moderna

Hội đồng chuyên gia cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xác nhận tính an toàn và hiệu quả của loại vaccine COVID-19 do hãng dược phẩm Moderna phát triển, khuyến nghị FDA nhanh chóng chấp thuận để triển khai tiêm chủng.

Hội đồng chuyên gia FDA đã bỏ phiếu thông qua với tỉ lệ 20-0. Các chuyên gia kết luận vaccine COVID-19 do Moderna phát triển an toàn và hiệu quả để sử dụng khẩn cấp. Theo hội đồng chuyên gia, của vaccine COVID-19 của Moderna vượt trội so với rủi ro đối với những người từ 18 tuổi trở lên.

Hội đồng FDA chấp thuận vaccine COVID-19 do Moderna phát triển. (Ảnh: Reuters)

Hôm 15/12, FDA cho biết phác đồ 2 mũi tiêm vaccine của Moderna đã được xác nhận trong một thử nghiệm lâm sàng hiệu quả 94%, đặc biệt hiệu quả đối với bệnh nặng. Báo cáo của FDA cho biết loại vaccine này không gây ra các vấn đề an toàn lớn.

Giống như vaccine Pfizer, các tác dụng phụ của vaccine do Moderna phát triển gồm sốt, mệt mỏi và đau cơ.

Hôm 16/12, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết, Chính quyền Trump bảo đảm gần 6 triệu liều vaccine của Moderna sẽ xuất xưởng ngay sau khi được FDA phê duyệt.

Đến nay, Chính phủ Mỹ đã đặt hàng tổng cộng 200 triệu liều vaccine của Moderna. Công ty này cho biết, khoảng 20 triệu liều dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào cuối tháng 12, phần còn lại sẽ giao đến vào quý đầu tiên của năm 2021.

Trước đó, FDA cấp quyền sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 do hãng dược Pfizer phát triển. Loại vaccine này cũng đã được chấp thuận ở Anh, Canada và nhiều nước khác.