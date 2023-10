Học viện An ninh nhân dân vô địch tranh biện tiếng Anh các trường công an 2023

(VTC News) -

Chiều 20/10, tại Học viện An ninh Nhân dân diễn ra vòng bán kết và chung kết cuộc thi tranh biện tiếng Anh các trường Công an nhân dân năm 2023.

Đây là năm đầu thi cuộc thi diễn ra, Bộ Công an giao cho Học viện An ninh nhân dân chủ trì tổ chức nhằm tạo động lực mới trong giảng dạy tiếng Anh tại các học viện, nhà trường công an, đồng thời hình thành sân chơi học thuật tiếng Anh bổ ích cho sinh viên.

Cuộc thi tranh biện năm nay lấy chủ đề “Bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0”.

Chương trình gồm 5 nhánh nội dung liên quan đến các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh phi truyền thống, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình tranh biện tiếng Anh vòng bán kết và chung kết cho học viên các trường Công an nhân dân năm 2023.

Đại tá Nguyễn Văn Thiết, Phó giám đốc Học viện An ninh Nhân dân chia sẻ, với vai trò là đại học đầu tiên trong ngành công an được BGD&ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh khung 6 bậc, hiện nhà trường đã tự chủ hoàn toàn ngân hàng đề thi và phần mềm thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Học viện luôn được Ban đề án ngoại ngữ quốc gia, Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao các nhiệm vụ chính trị thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia trong ngành Công an nhân dân, trong đó có nhiệm vụ tổ chức cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh 2023 lần đầu tiên được tổ chức.

Đại tá Nguyễn Văn Thiết, Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Theo Ban tổ chức, ngay từ tháng 8/2023, khi bắt đầu triển khai kế hoạch tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, sự đóng góp hiệu quả của các học viện, trường công an.

Vòng sơ loại diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 25/9 đã nhận được những bài dự thi vô cùng sáng tạo, bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi; hình thức rất phong phú, đa dạng thể hiện sự đầu tư công phu, năng lực tiếng Anh vượt trội của các đội thi.

Sau vòng thi bán kết, chung kết, kết quả, Học viện An ninh nhân dân đạt giải Nhất, Học viện Quốc tế giải Nhì và Đại học An ninh nhân dân giải Ba.

Ngoài ra, Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân đạt giải Khuyến khích, Học viện Cảnh sát Nhân dân nhận thêm giải đội được yêu thích nhất, thí sinh Lê Vân Hà, đội tuyển Học viện Quốc tế nhận giải thí sinh hùng biện xuất sắc nhất.

Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân biểu dương các thành tích của các đội. Sau cuộc thi này, ông tin rằng cùng với những trải nghiệm ngày qua chương trình, các học viên sẽ có thêm nhiều thành tích học tập và rèn luyện hơn nữa để sẽ là bệ phóng cho các em khi ra trường, công tác tại môi trường thực tế.