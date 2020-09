Học sinh ngã từ tầng 2, hiệu trưởng trường THCS Đống Đa Hà Nội nói gì?

Chiều 26/9, trả lời VTC News, bà Đinh Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng trường THCS Đống Đa, Hà Nội xác nhận, sáng cùng ngày, trong giờ ra chơi, em Đ.D (học sinh lớp 8) bị rơi từ lan can tầng 2 xuống đất.

Ngay sau đó, thày cô và nhân viên nhà trường đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viên Bạch Mai. Kết quả chụp X-quang cho thấy Đ.D bị gãy tay phải bó bột và có một vài xây xát nhẹ.

Hiện đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp cùng phụ huynh có mặt ở bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khoẻ của Đ.D.

Trường THCS Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: T.S)

Về nguyên nhân học sinh này ngã từ lan can tầng 2 xuống đất, Hiệu trưởng trường THCS Đống Đa cho biết, trong giờ ra chơi, em Đ.D tự trèo ra bên ngoài thành lan can, không may trượt chân ngã, hoàn toàn không có sự tác động hay bạn bè xô đẩy.

Theo bà, việc học sinh ngã là điều không ai mong muốn, vì các em hiếu động, giáo viên không thể quan sát thường xuyên vào giờ ra chơi. Trong chiều nay, nhà trường sẽ họp và quán triệt tới từng lớp, từng học sinh nhằm đảm bảo an toàn trường học, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Ông Tạ Ngọc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT Quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, Ban Giám hiệu trường THCS Đống Đa đã báo cáo nhanh sự việc. Rất may mắn học sinh chỉ bị gãy tay, chưa ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng. Phòng GD&ĐT yêu cầu trường sớm xác định nguyên nhân và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm giáo viên, học sinh liên quan tới sự việc trên.