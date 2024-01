Học ngành An toàn thông tin ở trường đại học nào tốt nhất?

(VTC News) -

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, ngành An toàn thông tin được xem là một trong những ngành học phù hợp cho ai muốn tìm hiểu chuyên sâu về mạng, bảo vệ người dùng và ứng dụng mạng Internet.

Ngành An toàn thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng. (Ảnh minh họa)

Những tố chất cần có khi theo học An toàn thông tin

Với các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, việc bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin là rất cấp thiết. Chính vì vậy, ngành An toàn thông tin ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, trở thành ngành nghề hấp dẫn của thời đại công nghệ cao.

An toàn thông tin là một ngành học hấp dẫn với những ai muốn tìm hiểu chuyên sâu về mạng, bảo vệ thông tin số, hệ thống thông tin và ứng dụng mạng. Đến với ngành học này, bạn sẽ được đào tạo những công nghệ bảo mật phổ biến, các kỹ thuật mã hóa, giải mã thông điệp; cách xây dựng hệ thống mạng an toàn; cách phòng chống các cuộc tấn công từ chối dịch vụ; tìm hiểu cơ chế hoạt động của virus, worms, phần mềm độc hại.

Để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực An toàn thông tin, người học cần đưa ra định hướng cụ thể về vị trí công việc muốn đảm nhận. Tư duy nhạy bén là yếu tố quan trọng để tiến xa trong ngành này, cụ thể từ việc có thể tìm lỗ hổng trong một ứng dụng, ngôn ngữ, bạn cần biết cách để áp dụng nó sang những ngôn ngữ khác, ứng dụng khác.

Theo anh Lê Thế Thắng, chuyên viên lĩnh vực an toàn thông tin của Công ty Cổ phần One Mount Group, những ai có khả năng tư duy logic sẽ là lợi thế khi theo học ngành An toàn thông tin. "Người học cần có khả năng tự học tốt vì không phải lúc nào cũng có người chỉ dẫn. Đồng thời phải biết tự tìm kiếm nguồn thông tin đáng tin cậy, rèn luyện kỹ năng và tự kiểm tra kết quả".

Ngành An toàn thông tin không chỉ nhớ kiến thức lý thuyết mà còn phải biết áp dụng chúng vào thực tế. Cho nên, khi xác định theo học ngành học này bạn cần phải chuẩn bị cho mình hành trang thật kỹ về cả kiến thức lẫn kỹ năng.

Một số trường đào tạo ngành An toàn thông tin

Học viện Kỹ thuật Mật mã đang đào tạo 3 chuyên ngành chính liên quan đến ngành An toàn thông tin: An toàn hệ thống thông tin, Kỹ năng an toàn mạng, Công nghệ phần mềm an toàn. Năm 2023, ngành học này lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển là 25,6 điểm (A00; A01; D90).

Tại cơ sở ở TP.HCM, điểm chuẩn ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật Mật mã là 25 điểm.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sử dụng 4 phương thức tuyển sinh ngành An toàn thông tin: xét tuyển thẳng và ưu tiên; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp; xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học quốc gia Hà Nội, quốc gia TP.HCM và Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Năm nay, ngành An toàn thông tin lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển là 26,04 điểm (A00; A01). Nhà trường dự kiến mức học phí ngành học này dao động từ 24,5 - 27,8 triệu đồng/năm học.

Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh ngành An toàn thông tin theo 3 phương thức: xét tuyển thẳng theo quý chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Năm 2023, ngành An toàn thông xét tuyển 2 tổ hợp môn A00; A01. Trong đó, thí sinh nữ miền Bắc có mức điểm chuẩn cao nhất 21,93 điểm và thấp nhất là thí sinh nam miền Nam với 17,61 điểm.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - năm 2023 lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đối với ngành An toàn thông tin là 18 điểm (A00; A01; C01; D01). Trong khi đó, năm 2022 ngành học này lấy ngưỡng điểm trúng tuyển 20 điểm (A00; A01; C01; D01).

Năm học 2023 - 2024, nhà trường quy định mức học phí đối với ngành An toàn thông tin dao động từ 580 - 795 nghìn đồng/tín chỉ.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc Gia TP.HCM) - năm 2023, tuyển sinh ngành An toàn thông tin với mức điểm chuẩn là 26,3 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn A00, A01, D01, D07. Trong khi đó, mức điểm chuẩn năm 2022 của ngành này cao hơn với 26,95 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn tương tự.

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển dựa trên điểm thi, xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế uy tín.

Thí sinh có thể tham khảo theo học ngành An toàn thông tin ở các trường đại học top đầu như: Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Học viện Kỹ thuật Quân sự...