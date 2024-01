Học bổng New Zealand cho học sinh bậc trung học Việt Nam

(VTC News) -

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) là sáng kiến giáo dục của cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) được triển khai từ 2019.

Đây là chương trình học bổng chính phủ New Zealand đầu tiên và duy nhất dành cho học sinh bậc trung học với hình thức ứng tuyển độc đáo, giúp học sinh có cơ hội thể hiện tối đa tiềm năng của bản thân.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, học bổng đã được đón nhận rộng rãi và được đánh giá cao từ phía phụ huynh, học sinh và các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Trong năm 2023, chương trình được khởi động một cách thành cổng bởi Đại sứ New Zealand tại Việt Nam sau thời gian gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.

Các học sinh nhận Học bổng NZSS năm 2023 cùng phụ huynh và đại diện các cơ quan chính phủ New Zealand tại Lễ trao học bổng.

Các học sinh đạt Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học có cơ hội tiếp cận hệ thống giáo dục phổ thông hàng đầu thế giới, được hướng dẫn và chăm sóc tận tình trong môi trường học thuật chất lượng cao tại New Zealand.

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ trong số đó đã tiếp tục chinh phục nhiều học bổng của các trường đại học danh tiếng tại New Zealand và các nước khác, cũng như đạt được nhiều thành tựu xuất sắc khác trên con đường học thuật.

Chương trình học bổng năm nay mang đến các suất học bổng hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên tại một trong 18 trường trung học hàng đầu New Zealand.

Đây là chương trình tiếp nối thành công của sự kiện ngày hội giáo dục New Zealand diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 10/2023 với sự tham gia của hơn 1.000 phụ huynh và học sinh.

NZSS 2024 mang đến cơ hội tiếp cận học bổng vào một trong 18 trường trung học New Zealand và chỉ dành riêng cho học sinh Việt Nam.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Tredene Dobson đánh giá cao vai trò quan trọng của học bổng trong mối quan hệ giáo dục song phương.

"Chúng tôi rất vui mừng với những kết quả đạt được kể từ khi Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học ra mắt. Qua các năm, chúng tôi nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển chất lượng từ học sinh Việt Nam. Những bạn trẻ đạt học bổng đã tiếp tục gặt hái những thành tích rất ấn tượng tại New Zealand. Chúng tôi vô cùng tự hào được đóng góp vào nhữngthành công trên con đường học thuật của họ.

Chúng tôi mong rằng các em không chỉ học tập thật tốt ở New Zealand mà còn cùng với các bạn học sinh New Zealand đóng góp tích cực cho trường lớp và cộng đồng, từ đó cùng nhau hiểu hơn về khái niệm “công dân toàn cầu", Đại sứ Tredene Dobson chia sẻ.

Điểm mới trong chương trình năm nay là các ứng viên nếu không đạt Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học vẫn sẽ được trao thêm cơ hội thứ hai: Ban Học bổng sẽ tiếp tục cân nhắc các ứng viên này cho các học bổng khác từ các trường trung học New Zealand.

Cơ chế xét tuyển kép này đảm bảo ứng viên có thể tối đa hóa cơ hội nhận học bổng khi nộp đơn ứng tuyển. Học sinh trung học có nguyện vọng ứng tuyển Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học cần đáp ứng các tiêu chí theo quy định, bao gồm điểm trung bình (GPA) từ 8 trở lên và chứng chỉ tiếng Anh tương đương với IELTS 5.0.